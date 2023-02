Machteloos Ajax speelt in Europa League gelijk tegen Union Berlin

In het begin van de wedstrijd kreeg Dusan Tadic een aardige kans, maar zijn aanname was niet goed. Verder was er in de beginfase weinig te beleven.

Aanvallend zwak

Union Berlin werd gevaarlijk via een afstandsschot van Jerome Roussillon dat net naast ging. In de ontzettend statische eerste helft gebeurde er verder weinig. Ajax creëerde geen enkele doelpoging.