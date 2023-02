Petje op voor juichende Steven Berghuis, Ajax-trainer John Heitinga wacht op rondleiding

De gezichten bij Ajax staan sinds enkele weken weer een stuk vrolijker. Na de 3-1 overwinning op RKC Waalwijk schoof Steven Berghuis aan bij de persconferentie en verklaarde hij zijn bijzondere manier van juichen. De Ajacied zette namelijk een pet van iemand uit het publiek op zijn hoofd.

Steven Berghuis: "Soms gebeuren gekke dingen in een stadion" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het geeft aan dat de stemming bij de Ajax-spelers goed zit. Hoewel de wedstrijd tegen RKC Waalwijk moeizaam verliep, staan de Amsterdammers op een keurige derde plaats met slechts drie punten achterstand op koploper Feyenoord. Inmiddels heeft Ajax de laatste drie wedstrijden op rij allemaal gewonnen. Tekst loopt door onder de tweet.

"Het had zonde geweest als we in deze reeks gelijk hadden gespeeld tegen RKC", zegt Berghuis. De ontlading bij Berghuis was dan ook groot na het geven van de assist op Mohammed Kudus. Daarmee gooide Ajax het duel in het slot.

Voor trainer John Heitinga betekende het zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax in de Johan Cruijff Arena. De opvolger van Alfred Schreuder reed richting het stadion met een bijzonder gevoel. "Een heel trots moment als je je auto parkeert op de plek van de hoofdtrainer", zegt Heitinga. "Ik moet binnenkort nog wel even een rondleiding krijgen. Ik ken nog niet iedere kamer hier. Voor mij was het ook de eerste keer." Tekst loopt door onder de video.

John Heitinga weet nog niet alle plekjes in het stadion - NH Sport / Stephan Brandhorst

Onder Heitinga won Ajax alle vier de officiële wedstrijden. Aanstaande donderdag wacht in eigen huis de wedstrijd in de achtste finale van de Europa League. Union Berlin komt dan op bezoek in Amsterdam. De club uit de hoofdstad staat momenteel tweede in de Bundesliga. De wedstrijd Ajax - Union Berlin begint donderdag om 21.00 uur.