Tadic helpt Ajax met twee doelpunten en een assist langs Sparta

Dusan Tadic was vandaag de grote man bij Ajax. De aanvoerder was betrokken bij drie van de vier goals van de Amsterdammers. Mede daardoor werd het 4-0 in de Johan Cruijff Arena.

In het resterende deel van de eerste helft was het vooral Ajax dat de klok sloeg. Zo kopte Mohammed Kudus van dichtbij op de lat, voordat Kenneth Taylor 2-0 maakte. Uit een voorzet van Tadic schoot hij snoeihard raak. Steven Bergwijn werd in de slotfase nog twee keer gevaarlijk zonder doel te treffen.

Ten opzichte van Union Berlin was Ajax op één plek gewijzigd. Calvin Bassey nam opnieuw plaats op de bank, terwijl Davy Klaassen begon. De middenvelder stond aan de basis van het eerste doelpunt. Een voorzet van zijn voet werd door Dusan Tadic achter Nick Olij gewerkt: 1-0. De Spartanen werden gevaarlijk in de tegenstoot via Koki Saito en Tobias Lauritsen.

Na de rust kreeg Ajax een penalty. Bergwijn werd gevloerd in het zestienmetergebied, waarna de VAR een strafschop gaf. Tadic scoorde vervolgens zijn tweede doelpunt van de middag: 3-0. Dat was zijn 100e doelpunt als Ajacied. De honger van de Amsterdammers was nog niet gestild, want ze gingen naarstig op zoek naar de 4-0. Kudus vond Olij op zijn weg en ook invaller Brian Brobbey delfde het onderspit.

Het was alsnog Kudus die uiteindelijk de vierde treffer van Ajax maakte. Dat was de echte beslissing in de wedstrijd. Daarna kwam de zege niet meer in gevaar. Door de driepunter neemt Ajax de tweede plaats over van AZ, dat gisteren verloor van Feyenoord. Vitesse is volgende week de eerstvolgende tegenstander.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez (Bassey/70), Wijndal (Hato/78); Taylor (Grillitsch/86), Berghuis (Conceicao/78), Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn (Brobbey/70)