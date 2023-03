L. (22) uit Haarlem jaagt op pedoseksuelen: "Iemand moet het doen"

Pedoseksualiteit is volgens hen een groot probleem, waar de politie te weinig aan doet. "Kindermisbruik komt zo veel voor dat het gewoon niet is bij te houden. De straffen zijn veel te laag, waardoor ze alweer snel vrijkomen. Politie en justitie hebben te weinig capaciteit en andere prioriteiten. Iemand moet het doen."

Ergens in een afgelegen hoek, tussen de gestalde fietsen in de stromende regen houden L. en zijn compagnon hun mondmaskers en capuchon op. Ze willen niet worden herkend. L. neemt het voortouw. De term pedojager gebruikt hij liever niet. "Ik ben gewoon iemand die voor kinderen opkomt, snap je?"

Buiten is het al donker als L. op het stationsplein van Haarlem staat te wachten. Hij zou alleen komen, maar heeft een kleerkast van een vent bij zich, die vanuit Utrecht is afgereisd "om voor zijn collega op te komen."

Ook omstanders worden opgehitst mee te doen met de klopjacht. In de video met de Alkmaarder is te zien dat L. tijdens de achtervolging roept dat de man een pedofiel is. Vervolgens wordt hij gevloerd door een omstander. "Ik geef hem vijf keer de kans om gewoon normaal te praten", reageert hij. "Hij kiest er zelf voor te gaan rennen, terwijl ik zeg: blijf staan, ik ga je niet slaan."

Na een wilde achtervolging weet hij de groep van zich af te schudden door in een vertrekkende trein te springen. Hoewel de mannen beweren nooit (zwaar) geweld te gebruiken, kan het er in de gedeelde filmpjes soms heftig aan toe gaan.

Een Alkmaarder van rond de dertig sprak in januari via Instagram af met een '14-jarig meisje' op het station van Haarlem. Daar liep hij regelrecht in de armen van L. en zijn vrienden. "Wij lokken niks uit, alles komt puur vanuit hen. Anders ben ik ook strafbaar en dat moet ik absoluut niet hebben. Ik moet ook gewoon thuiskomen vanavond, snap je."

Eerder deze maand publiceerde NH Nieuws een artikel over de zelfverklaarde 'pedojagers' uit Haarlem . Via verschillende accounts op sociale media 'outen' L. en zijn handlangers vermeende pedoseksuelen. Dat doen ze met het delen van naam, woonplaats, (naakt)foto's en screenshots van chatgesprekken.

Het online namen en shamen van deze vermeende pedoseksuelen kan veel reputatieschade aanrichten. Zo moest een man uit Zwolle in 2020 zijn huis verlaten, nadat hij door een zelfverklaarde pedojager werd 'geout'. Volgens de Stentor omdat tientallen boze buurtbewoners hem te grazen wilden nemen.

En dat is voor L. en zijn bondgenoten ook precies de bedoeling. "Als iemand in zo'n gesprek aanstuurt op seks met de minderjarige, is het in onze ogen altijd een pedoseksueel. Iedereen moet worden gewaarschuwd voor zo'n viezerik, dus maken we zijn naam en woonplaats bekend. Het kan zomaar je buurman zijn of iemand die bij je kind op school werkt. Het kind beschermen is het belangrijkste, over de risico's denken we niet na."

Hoe nobel het doel in hun ogen dan mag lijken, met opruiing en het namen en shamen van deze mensen overtreden ze de wet. "We spelen niet voor eigen rechter, maar voor de rechter van het kind. Zodat het kind geen trauma's krijgt", reageert zijn compagnon. "We gebruiken de camera puur om aan de politie te laten zien waar deze meneer mee bezig is. En voor onze eigen veiligheid."

Digitale schandpaal

Als het interview een kritische wending neemt, zet de vriend van L. de persoonlijke aanval in. "Jij vindt dus dat wij dat niet goed hebben gedaan? Dat vind jij? Daar sta jij achter?" Hebben deze mensen dan geen recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling? "Dus jij kijkt naar de schade van de pedofiel? Heb je kinderen", vraagt hij. "Als jij kinderen zou hebben, zou je wel heel anders nadenken."

Voorlopig zijn de mannen nog niet klaar met jagen. "Pas als de straffen fors omhoog gaan en er betere en langdurige hulpverlening komt. Je kunt deze mensen niet zomaar terug de maatschappij insturen."

"We staan negatief tegenover deze acties, omdat ze geregeld hand in hand gaan met strafbare feiten, zoals mishandeling en vernieling", reageerde een woordvoerder van Politie Noord-Holland eerder. "Met de publieke veroordelingen worden de rechten van burgers ook geschonden. Mocht het vermoeden bestaan dat iemand zich schuldig maakt aan kindermisbruik, maak dan een melding bij de politie."