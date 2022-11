Geen gevangenis, wel kliniek voor Tiktok-pedofiel (42): "Familie blijft achter met brokstukken"

Een jaar na de zelfmoord van zijn slachtoffer (12) heeft de rechter in Alkmaar Jasper A. (42) uit Hilversum veroordeeld voor het bezit van kinderporno en verleiding. In ruil voor geld en spullen kreeg hij van het kind naaktfoto's en video's. De man krijgt behandeling voor zijn psychiatrische problematiek. Dát is belangrijk voor de maatschappij, maar voor nabestaanden absoluut geen troost.

"Aan het litteken zag ik dat het mijn kind was", vertelde de moeder van het slachtoffer eerder al aan NH Nieuws. In de rechtbank van Alkmaar kwamen twee weken geleden meer details naar voren over het contact tussen de 42-jarige Jasper A. uit Hilversum en een toen 11-jarige uit de buurt van Alkmaar.

Het slachtoffer in deze zaak is geboren als meisje , maar identificeerde zich het laatste jaar voor diens dood als jongen. De rechter sprak tijdens de zitting over 'meisje', maar daar kan een deel van de nabestaanden zich niet in vinden. Omdat het kind niet meer leeft en uit respect voor de betrokkenen, laten we in dit artikel diens geslacht in het midden.

Uiteindelijk wordt de aangifte opgenomen en pas daarna start de politie een zedenonderzoek naar de Hilversummer. Bij doorzoekingen van zijn woning worden op meerdere computers een mega-verzameling kinderpornografisch materiaal gevonden: ruim een miljoen afbeeldingen. "Daar moet u een dagtaak aan hebben gehad. Het stond ook allemaal in mapjes", zei de rechter daar tijdens de zitting over.

Daar keek hij urenlang naar video's van jonge en slanke meisjes, zijn type. "Het account van [naam kind] heette 'ik doe dingen voor geld' en tijdens livestreams vroegen meerdere mensen 'wat ze kregen voor tien euro'. Alles ging over seks", zei Jasper A. daar zelf over.

Via direct message raakten ze aan de praat. Dit ging later door op Instagram en Snapchat. De rechtbank oordeelt nu dat in die gesprekken duidelijk werd dat het kind op dat moment jong en kwetsbaar was. Tóch vroeg hij het slachtoffer naaktfoto's en naaktfilmpjes van zichzelf te maken en naar hem te sturen in ruil voor cadeautjes: geld, kleding, sigaretten, een iPhone en een seksspeeltje, uitgezocht via een online shop.

Voor de 'betalingen' reed hij meermaals van Hilversum naar Alkmaar of Bergen. Naar eigen zeggen leefde A. jarenlang in een virtuele wereld. Een droomwereld. Met daarin vrouwen die hij in zijn echte leven en jeugd niet kon krijgen. "De lockdown versterkte de eenzaamheid. Over het contact met [naam kind] voel ik me zeer schuldig. Ik voel me verantwoordelijk. Ik ben gebroken en zo diep gezonken dat ik liever kies voor euthanasie."