In ruil voor naaktvideos kreeg Liv (12) cadeaus van man (41): "Daardoor pleegde ze zelfmoord"

Hilversummer Jasper A. (41) wordt ervan verdacht een minderjarig meisje een jaar lang aan te hebben gezet tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes. Het slachtoffer is Liv, geboren in Egmond aan Zee en dan pas 12 jaar oud. Vorig jaar beroofde ze zichzelf van het leven. Haar moeder Bianca is gebroken en wil rechtvaardigheid. "Deze man is schuldig aan haar dood."

Het is 25 november 2021 en tussen de buien door straalt een regenboog over de boulevard van Egmond aan Zee. Een passender teken van boven is er haast niet op deze verdrietige dag. De rouwauto met daarin Liv, ze zou bijna dertien worden, brengt haar naar haar laatste rustplaats. Honderden mensen langs de kant zijn nog steeds verbijsterd. Een week eerder, op 17 november, beroofde het geliefde meisje zichzelf van het leven. Het ging al een tijdje niet zo goed met haar en ze kreeg psychische hulp. Maar als er onderzoek wordt gedaan naar haar telefoon, blijkt er veel meer aan de hand. Er staan expliciete foto's op het toestel, bestemd voor, zo blijkt later, een 41-jarige man uit Hilversum. "Haar gezicht stond er niet op, maar als moeder herken ik natuurlijk elk lichaamsdeel, elke moedervlek. Het was Liv", zegt Bianca tegen NH Nieuws.

Het laatste jaar voor haar overlijden identificeerde Liv zich als 'hij', met de naam Jules. Sommige mensen zullen haar dan ook kennen als Liv óf Jules. Omdat in dit artikel de moeder van het kind haar kant van het verhaal vertelt en zij Liv het meeste van de tijd als meisje identificeerde, spreken we in dit artikel van Liv als meisje.

Haar dochter Liv. Met sprekende blauwe kijkers. Als Bianca over haar vertelt, breekt haar stem en vullen háár blauwe ogen zich met tranen. "Ze was heel muzikaal, hield van toneelspelen. Een heel speciaal kind met een groot hart, dacht altijd eerst aan anderen en dan pas aan zichzelf. De laatste euro in haar portemonnee kon je krijgen." Je kan Liv kennen van een reportage van NH Nieuws. In 2018 besloot het meisje namelijk op eigen initiatief om geld in te zamelen voor het afgebrande restaurant De Klok in Egmond aan Zee. "Samen maakten we armbandjes en zij verkocht die", denkt moeder Bianca met een warm gevoel terug. Een goed gevulde geldpot staat tijdens het interview voor Livs neus: "Elke keer als mensen tien of twintig euro gaven, was ik verrast. Ik had dat echt niet verwacht. Ik heb denk ik 475 euro", vertelt ze trots. Vanaf dan is de kleurrijke tiener een bekendheid in haar dorp.

Haar moeder herinnert zich ook nog hoe lief Liv omging met een klasgenootje in groep zes van de basisschool. "Die kwam uit een oorlogsgebied en ze nam haar meteen op sleeptouw. Ze gaf direct haar step aan haar." Maar het laatste jaar van haar leven is Liv anders. Ze veranderde volgens haar moeder in enkele maanden tijd van een vrolijk behulpzaam meisje met lang haar in een meisje 'dat niet meer aantrekkelijk wilde zijn'. Van blond ging ze naar zwarte lokken en ze wilde 'hij' en Jules genoemd worden. "Puber zijn is al moeilijk genoeg en dit alles kwam daar nog bij", aldus Bianca. Kleding voor filmpjes In die tijd - ongeveer vanaf november 2020 - krijgt ze namelijk via Snapchat contact met Jasper A. (41) uit Hilversum. Via Instagram stuurden ze elkaar berichten. In ruil voor naaktfoto's en video's geeft hij haar cadeautjes zoals kleding. Twee maanden nadat Liv uit het leven stapt, wordt A. gearresteerd. Op zijn telefoon en computer worden grote hoeveelheden kinderporno gevonden. Ook wordt hij nu officieel verdacht van grooming: Liv aanzetten tot seksuele handelingen. Tekst gaat door onder de foto

Gisteren moest de Hilversummer voor de tweede keer voorkomen in de Alkmaarse rechtbank. Zelf was hij er niet, omdat hij daar volgens zijn advocaat Puck Metgod gezien zijn (psychische) problematiek niet toe in staat is. Moeder Bianca en haar partner zijn wel aanwezig. "Toen de rechter zei: 'er is ook familie van het slachtoffer', wilde ik schreeuwen: ik ben haar moeder!" Ze wil dat Jasper A. wordt vervolgd voor dood door schuld. Volgens Bianca is de 41-jarige Hilversummer verantwoordelijk voor Livs overlijden. "Hij is een seksueel roofdier", zegt haar advocaat Wendy van Egmond. 'Schreeuw om hulp genegeerd' "Volgens Bianca is de zelfmoord onlosmakelijk met de grooming verbonden. Zonder Jasper A. zou Liv nooit zo ver zijn gegaan. Zij is er tevens van overtuigd dat Liv bij verschillende instanties een schreeuw om hulp gaf, maar dat die is genegeerd. Dat dit alles speelde, hoorde Bianca pas na het overlijden van haar dochter." Wat voor vrouw zou Liv zijn geworden? Bianca valt weer stil. "Dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Maar ze was sprankelend. Zo iemand die echt binnenkomt. En dat doorzettingsvermogen en gevoel van rechtvaardigheid, dat heeft ze van mij."

Jasper A. zit op dit moment op een speciale zedenafdeling in de gevangenis. Volgens zijn advocaat Puck Metgod erkent hij een probleem te hebben en wil hij zo snel mogelijk psychische hulp. "Op dit moment kan hij zich moeilijk uitdrukken en lijdt hij onder meer aan een depressieve stoornis." Via de rechter vroeg ze om zo snel mogelijk een datum te plannen voor de inhoudelijke zitting, 'zodat de reclassering snel(ler) concrete stappen kan nemen ten behoeve van zijn behandeling'. De volgende zitting staat gepland in oktober.

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0800-0113.