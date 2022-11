Hoe een moeder zélf de speurtocht startte naar de 'TikTok-misbruiker' (42) van haar overleden kind (12)

Als een 12-jarig meisje vorig jaar dood wordt gevonden op haar kamer in Alkmaar, concludeert de politie dat het gaat om zelfmoord. Onderzoek gesloten. Maar haar ouders vermoeden dat er meer speelt en ze in ruil voor naaktfoto's en video's spullen en geld kreeg van een sugardaddy. Een eigen speurtocht op haar telefoon leidt uiteindelijk tot de mega-kinderpornoverzameling van Jasper A. (42).

Veel verdriet in de rechtbank van Alkmaar vandaag. Het is deze week een jaar geleden dat een tiener zichzelf van het leven beroofde. Voor het eerst staan de nabestaanden uit Alkmaar en Egmond oog in oog met de man die contact met haar zocht via sociale media. "Ik vond haar een knap meisje, aantrekkelijk, ik val op jong en slank." De boomlange in Hilversum wonende veertiger Jasper A. vertelt dat hij rond het najaar van 2020 het Tiktok-account 'Ik doe alles voor geld' tegenkomt. Een meisje maakt daarop filmpjes en gaat ook weleens live. "In de comments vroegen mensen dan aan haar hoeveel foto's ze kregen voor tien euro. Het ging allemaal over seks." A. liket haar video's en knoopt een gesprek aan. Ze blijkt elf jaar te zijn, komt uit een gebroken gezin, heeft dan al psychische problematiek zoals depressies en verwondt zichzelf. Desondanks ontstaat er een soort zakelijke overeenkomst tussen de twee. Tientallen foto's In ruil voor sigaretten, vapes, geld, kleding, een sekspeeltje - wat ze dan via een webwinkel aanwees - en uiteindelijk ook een nieuwe telefoon stuurt het kind vanaf haar smartphone via TikTok, Instagram, Snapchat en Whatsapp tientallen expliciete foto's en video's van haar lichaam. "Ik zei dat er wel genoeg licht moest zijn, anders wordt de foto korrelig." Er komen ook verschillende ontmoetingen tussen de twee. Daarvoor reist A. naar eigen zeggen een keer of vijf naar Alkmaar of Bergen aan Zee. "De autorit die kant op vond ik fijne uitjes. Dan nam ik mijn hond mee." Hij betaalde haar dan 50 euro. Fysiek contact zou er nooit zijn geweest. A. vertelt dat zijn intentie ook was om een vriendschap op te bouwen en ze hadden gesprekken over haar problemen thuis. "Ik leerde een prachtig persoon kennen. Mijn wens was dat ze geluk zou vinden in het leven." In november, een jaar na hun eerste contact, krijgt A. een bericht van het dan 12-jarige meisje. "Ze hebben het ontdekt."

Quote 'De politie zag geen aanleiding om de telefoon van het kind grondig te onderzoeken' Woordvoerder Politie Noord-Holland

Haar vader heeft de gekregen telefoon en e-sigaretten gevonden in een laatje van haar slaapkamer. Ook was ze van slag, verklaart de vader later. Er gingen foto's van haar rond. Op 17 november, een dag voordat ze een afspraak zou hebben bij de GGZ, wordt ze dood gevonden. De politie doet onderzoek en kijkt ook in haar telefoon, maar niet grondig, geven ze zelf ook toe. "Daar zagen we toen geen aanleiding voor", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Hun conclusie: er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Het gaat om zelfmoord. Onderzoek gesloten. Maar dat zit haar moeder, waar ze het laatste jaar niet meer woont, niet lekker. "Ik heb de politie gevraagd om de usb-stick met daarop de inhoud van haar telefoon", vertelt zij in meerdere gesprekken aan NH Nieuws. Tot haar grote schrik vindt ze expliciete foto's van een kind. "Aan het litteken zag ik dat het mijn dochter was." Samen met haar partner vraagt ze rond bij vrienden en klasgenoten van het kind. 1,3 miljoen bestanden met kinderporno Die weten te vertellen dat het meisje een sugardaddy had, die in ruil voor spullen en geld nudes wilde. Ze geven ook een naam, foto en uiteindelijk leidt de speurtocht via Facebook naar Hilversum, naar Jasper A. Onder druk van een Facebook-vriend meldt de man zich bij het politiebureau en pas dan start de politie een strafrechtelijk onderzoek. Bij een huiszoeking worden een computer, telefoon, sd-kaart en andere apparaten met daarop maar liefst 1,3 miljoen bestanden aan kinderpornografisch materiaal met allerlei slachtoffers in beslag genomen.

Quote "Als je niet kan zeggen wat het met jou doet, is dat een breuk in het proces" Wendy van Egmond, advocaat van moeder tiener

"Daar moet u een dagtaak aan hebben gehad. Het stond ook allemaal in mapjes", zei de rechter daar vandaag over tegen Jasper A. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het verleiden van een minderjarige en het bezit van kinderporno. A. zegt dat hij jarenlang leefde in een virtuele wereld. Een droomwereld. Met daarin vrouwen die hij in zijn echte leven en jeugd niet kon krijgen. "De lockdown versterkte de eenzaamheid. Over het contact met [naam meisje] voel ik me zeer schuldig. Ik voel me verantwoordelijk. Ik ben gebroken en zo diep gezonken dat ik liever kies voor euthanasie." In een rapport schrijft een psycholoog dat de 42-jarige man autisme heeft, lijdt aan depressies en een pedofiele stoornis. Voor een paar familieleden van het kind wordt het teveel en ze lopen uit de rechtszaal. De officier van justitie eist een celstraf tegen de man gelijk aan zijn voorarrest van elf maanden, een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, en een verplichte opname in een kliniek. Daar kan hij morgen al terecht. De uitspraak van de rechter is over twee weken. De dood van het meisje Wat Jasper A. dus níét wordt verweten, is de dood van het meisje. Het maakte ook dat de rechter besloot dat, ondanks een verzoek, de moeder van het kind vandaag geen spreekrecht kreeg. Tot haar grote verdriet. "Als je als nabestaande niet kan zeggen wat het met jou doet, is dat een breuk", zegt haar advocaat Wendy van Egmond daarover. Al tien jaar staat zij nabestaanden bij. "Het strafproces is een soort ceremonie, iets wat je doorloopt en om dingen een plekje te geven en verder te kunnen. En als ze wel nog had geleefd, had haar moeder namens haar wel mogen spreken. Ik vind dit een gemis in de wet."

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0800-0113.