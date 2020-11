Alkmaarse pedofiel tien maanden cel in voor seksdate met niet-bestaand tienermeisje

ALKMAAR - De vermeende 69-jarige Alkmaarse pedofiel André K., die in Sassenheim met een minderjarig meisje af wilde spreken, moet tien maanden de gevangenis in. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank besloten dat hij een tbs-behandeling krijgt.

De verdachte werd vervolgens op het station aangehouden door agenten. In een tasje dat hij had meegenomen zaten onder andere een dildo, condooms en een lingeriesetje.

Tijdens de rechtszaak gisteren liet de rechtbank weten het K. kwalijk te nemen dat hij alleen oog had voor het bevredigen van zijn lusten. Niet denkende aan de consequenties die hij het slachtoffer aan had kunnen doen.

TBS

De Alkmaarder is in januari 2018 ook al veroordeeld voor een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en het tonen van aanstootgevende afbeeldingen aan minderjarigen. Daarnaast kreeg hij een proeftijd van drie jaar.

Omdat de man eerder al is veroordeeld voor het bezit van kinderporno en hij niet gemotiveerd is om uit zichzelf in behandeling te gaan heeft de rechtbank hem naast de gevangenisstraf van tien maanden ook een tbs-behandeling opgelegd.

Lastig gevallen

Het is niet de eerste keer dat André K. in het nieuws komt. Cornel Gorsselink, een vader van twee meisjes, gaf de Alkmaarse pedofiel eerder aan bij de politie nadat zijn dochters door de man werden lastiggevallen.

Toen de vader er achter kwam dat zijn kinderen werden lastiggevallen liet hij het er niet bij zitten: met een vriend toog hij naar de woning van de vermeende pedofiel en verzocht hem om naar het politiebureau te gaan. Die liet zich verrassend makkelijk overhalen en ging mee.

Bekijk hieronder een reportage die wij eerder over André K. maakte.