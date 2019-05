Politie onderzoekt filmpje met vermeende Alkmaarse pedofiel

André K. werd begin 2018 veroordeeld voor het bezit van kinderporno en het tonen van aanstootgevende afbeeldingen aan minderjarigen. Hij kreeg daarvoor een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk.





In de zomer van 2017 werd hij door Cornel Grosselink uit Alkmaar naar het politiebureau gebracht. K. had zijn dochters lastiggevallen. Het is onduidelijk of de man uit Alkmaar uiteindelijk is veroordeeld voor het tonen van beeld aan de dochters van de man of dat er ook nog een andere zaak speelde.

Proeftijd van drie jaar

K. is al een poosje vrij, maar zit nog in zijn proeftijd. Die duurt drie jaar. Als hij in die tijd nog eens de fout ingaat, kan het zijn dat hij de voorwaardelijke straf van zes maanden ook nog moet uitzitten.

Een paar dagen geleden dook op het internet een filmpje op van de man. Op de beelden is te zien dat K. door een vrouw wordt gefilmd bij een station. De vrouw is boos en confronteert de man met een afspraak die hij zou hebben gemaakt met een vrouw van 25. Daarnaast zou hij ook geïnteresseerd zijn geweest in een meisje van 12. Op de beelden is geen minderjarige te zien.

Onderzoek naar mogelijk nieuw strafbaar feit

Of de man de fout in is gegaan, is dus nog onduidelijk. "Op dit moment wordt onderzocht wat we nou eigenlijk in handen hebben. Er wordt gekeken of hij voorwaarden heeft overtreden en of er sprake is van een nieuw strafbaar feit", zegt het Openbaar Ministerie, dat de woordvoering over de zaak doet.

De komende tijd zal ook worden gekeken of het nodig is om te spreken met de mensen die in het filmpje worden genoemd. Wanneer het filmpje is gemaakt is ook nog niet duidelijk. "Uiteindelijk zal de officier de beslissing nemen of er sprake is van een strafbaar feit." Als dat zo is, moet de rechtbank beslissen of K. weer de gevangenis in moet.