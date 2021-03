Taakstraffen voor Hilversumse pedojagers na geweldadige 'aanhouding'

HILVERSUM - Twee Hilversumse 'pedojagers' zijn veroordeeld tot werkstraffen en een voorwaardelijke celstraf voor een geweldadige 'aanhouding' van een volgens hen vermeende pedofiel afgelopen december. Een Amsterdammer, die ook bij het voorval betrokken was, is veroordeeld tot een celstraf van tien weken.

De mannen confronteerden op straat een oudere man die dacht dat hij met een 14-jarige jongen had afgesproken om seks te hebben. De pedojagers hadden zich in de dagen voor de ontmoeting in chatgesprekken voorgedaan als de 14-jarige en contact gekregen met de man. In de gesprekken zou de benaderde man ook seksueel getinte foto's hebben gestuurd.

Het lukte de drie mannen om een afspraak te maken met de vermeende pedofiel. De mannen wilden naar eigen zeggen de man confronteren en een burgerarrest uitvoeren.

Hardhandig burgerarrest

Daarbij ging het mis. Op beelden die de mannen zelf op social media plaatsten, is te zien hoe het voorval meteen uit de hand loopt en het slachtoffer vrijwel direct hardhandig achterover wordt gedrukt. Als de man op de grond ligt, gaat een ander bovenop hem zitten, krijgt hij een tik in zijn gezicht en gaat iemand op zijn hand staan.

De politie vindt dat de twee Hilversummers en de Amsterdammer, alle drie twintigers, te ver zijn gegaan. Het geweld dat ze gebruikten was niet 'passend en proportioneel'. De mannen hielden zich niet aan de wetten en regels die gelden bij een burgerarrest en hadden volgens de rechter direct de politie kunnen inschakelen.

De Hilversummers kregen beiden een taakstraf van 150 uur opgelegd met een voorwaardelijke celstraf van een week. De Amsterdammer wordt met zijn veroordeling tot tien weken celstraf waarvan twee voorwaardelijk zwaarder gestraft, omdat hij al eerder is veroordeeld voor geweldsmisdrijven. De man moet ook nog een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van tien weken uitzitten.

Onderzoek naar zedenzaak

Het lijkt er overigens op dat de mannen wel 'beet' hadden met de aanhouding van hun vermeende pedofiel. De officier van justitie liet vandaag in de rechtszaal weten dat ook de zedenzaak in behandeling is genomen. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.