Mishandelde Frédérique kan zaak eindelijk afsluiten: dader krijgt voorwaardelijke taakstraf

De zitting vond vandaag achter gesloten deuren plaats. En nu de zaak op een positieve manier is afgerond, is het voor Frédérique nu dan ook echt klaar. De jongen toonde veel spijt en bood ook zijn excuses aan Frédérique. Zij gaf haar belager aan het einde van de zitting een hand.

Paul Brink, de vader van Frédérique, is ook blij dat de zaak na anderhalf jaar klaar is. “We kunnen er nu eindelijk een punt achter zetten,” zegt hij tegen RTVA. “Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd allemaal.”

Frédérique werd op 26 juli in elkaar geslagen in de Amstelveense wijk Westwijk. Ze werd geslagen omdat ze een onverwacht antwoord gaf op de vraag of ze een jongetje of een meisje was. "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn," had ze de jongens te verstaan gegeven. De lijst van verwondingen na de mishandeling is lang: meerdere gebroken tanden, gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht.



Veel mensen wilden haar een hart onder de riem steken en kreeg ze meer dan 30.000 kaartjes.

Op de foto hieronder zie je de huiskamer van Frédérique gevuld met kaartjes en steunbetuigingen na de mishandeling. De tekst gaat door na de foto.