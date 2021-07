Vader van mishandelde Frédérique: "Ik merk geen woede bij haar, geen boosheid"

Frédérique heeft een rustige nacht achter de rug, nadat ze afgelopen maandagmiddag door jongens in elkaar is geslagen. Dat zegt haar vader Paul Brink die nog steeds verbijsterd is over wat zijn dochter is aangedaan. "Ze baalt nu, het doet pijn maar ik merk geen woede bij haar, geen boosheid."

NH Nieuws

Frédérique werd mishandeld omdat ze weigerde een antwoord te geven op de vraag of ze een jongen of een meisje was. In plaats daarvan zei ze, volgens de vader, tegen de jongens: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn." Opmerkelijk mild Na het bezoek aan het ziekenhuis reden ze terug naar huis. Frédérique oordeelde onderweg opmerkelijk mild over de jongens die haar hebben mishandeld. "Ik hoop dat ze de jongen pakken uiteraard", vertelde ze tegen haar vader in de auto: "Ze hoeven van mij niet de gevangenis in. Ik ben alleen ontzettend boos dat ik die twee proppen in mijn neus heb zitten!" Dat vind ze volgens Paul Brink nog het meest vervelende. "Zo staat ze er nu in en ik heb alleen maar respect voor haar."

Als je dochter dit overkomt gaat je bloed dan niet koken, is de vraag. Maar daar denkt Paul Brink anders over. "Ik heb dat zelf ook niet maar dat kwam ook omdat Frédérique daar zo rustig in stond en een natuurlijke rust uitstraalde." Tekst gaat verder onder de video.

Frédérique Brink mishandeld - NH Nieuws

'Eigen rechter' De vader zette een foto van de verwondingen van haar dochter op LinkedIn en kreeg daar veel reacties op van boze mensen. Toch roept Brink mensen op om niet voor eigen rechter te spelen. "Ik keur zowel de mishandeling af als het voor eigen rechter spelen. Dat moet absoluut niet gebeuren. Ik heb niet de gevoelens van woede." Geschokt De mishandeling van Frédérique zorgt voor veel opschudding in Amstelveen. Loco-burgemeester en wethouder, Herbert Raat, reageert geschokt. "Vreselijk! Dat de tolerantie, de verdraagzaamheid er niet meer zou zijn. Daar willen we absoluut geen genoegen mee nemen." Raat wil het nog wel even het onderzoek afwachten naar de daders, maar hij neemt de zaak hoog op. "Het moet niet uitmaken of je met een keppeltje loopt of donker of wit bent, tolerantie en verdraagzaamheid zijn kernwaarden hier en daar moeten we met elkaar op letten." Hartverwarmend Het bizarre verhaal zorgt ook voor veel aandacht en niet alleen op social media. Radio 538 roept op zoveel mogelijk kaartjes te sturen naar Frédérique. Hartverwarmend, vindt vader Paul Brink dat. "Daar word ik een beetje verlegen van." Hij is onder de indruk van zijn dochter: "Ik ben heel erg trots op haar dat ze zo rustig blijft. Mijn kleine held, ja."