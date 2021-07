Gebroken neus en tanden: Frédérique (14) afgetuigd omdat ze niet wil zeggen wat haar geslacht is

Paul Brink, de vader van de veertienjarige Frédérique die maandag rond 14.00 uur in elkaar werd geslagen in de Amstelveense wijk Westwijk, is verbijsterd terwijl hij ’s avonds nog naast zijn dochter in het ziekenhuis zit. Het meisje werd in elkaar geslagen na opmerkingen over haar geslacht. "Je mag zijn wie je wil zijn. Kom maar op lafaard!", schrijft de vader als reactie op het geweld op LinkedIn.

"Waarom zou je zoiets doen? Mijn dochter Frédérique is niet transgender, maar zegt gewoon dat ze is wie ze is. Dat zo’n zin zoveel boosheid en agressie heeft opgewekt. Hij slaat haar gewoon helemaal de tering." Het veertienjarige meisje blijkt te zijn geslagen omdat ze een onverwacht antwoord gaf op de vraag of ze een jongetje of een meisje was. "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wil je wil zijn," had ze de jongens te verstaan gegeven.

LinkedIn-pagina Paul Brink

Vader Paul Brink is reuzetrots op zijn dochter: "Jongen of meisje, hetero, gay of bisexueel het maakt haar (en ons allemaal) niet uit," laat hij op het zakelijke sociale netwerk weten, begeleid door een foto van zijn toegetakelde dochter. "Dat maakt toch niets uit?" Brink laat nog weten hoe onschuldig het voorval begon. Een jongen van een jaar of veertien had naar haar geroepen of ze een jongen of meisje was. "Dat maakt toch niets uit", antwoordde Frédérique vriendelijk. Ook de tweede keer reageerde ze keurig. Toch beviel het antwoord niet. Daarna vielen enkele keiharde klappen. De dochter van Brink is maandagavond aanspreekbaar en ze hebben samen al even gelachen. Maar de lijst van verwondingen is lang: meerdere gebroken tanden, gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht. Ook heeft de dokter laten weten dat de hersenscan er goed uitziet.

De speeltuin waar het maandagmiddag mis is gegaan - Google Streetview

Voor Brink speelt er even een film voor zijn ogen af: "Ik ben een alleenstaande vader van vijf kinderen en was zelf zwemmen met de middelste twee in de Amstel. En toen kreeg een telefoontje met de mededeling dat het niet goed was. Vrienden en vriendinnen van haar hebben 112 gebeld." De vader van ziet het sowieso gebeuren dat de dader wordt gepakt. Maar een vergelding zoals gevangenisstraf hoeft van hem niet per se. "Wat heeft dat voor zin? Daden van haat zijn nooit sterker dan de liefde." "Westwijk is helemaal niet een buurt waar je dit zou verwachten. Ik vind Amstelveen sowieso het paradijs voor Nederland, waar vooral hardwerkende ouders wonen. In Westwijk is veel buurtschapszin. Amstelveen is nog steeds hetzelfde voor ons als het gister was," besluit de geëmotioneerde vader die laat weten dat hij ook al is gebeld door de gemeente. Daders De politie is nog steeds op zoek naar de daders en heeft via Facebook een beschrijving gedeeld van de kleding van twee van de jongeren. Een van hen droeg een goud/geel heuptasje. Een ander droeg een paarse korte broek met daarboven een zwart T-shirt met een blauw/paarse opdruk dat leek op het heelal. Mensen die iets gezien hebben van de mishandeling worden opgeroepen om hun informatie te delen met de politie.

