14-jarige jongen aangehouden voor mishandeling Amstelveense Frédérique

De politie heeft een 14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden voor de mishandeling van de eveneens 14-jarige Frédérique gisteren in Westwijk. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.

Volgens de politie is het onderzoek naar de verdachten nog in volle gang. Eerder vandaag liet de politie weten op zoek te zijn naar vier of vijf verdachten, vermoedelijk tussen de elf en vijftien jaar. Er wordt pas een specifiek signalement gedeeld zodra de camerabeelden zijn geanalyseerd, maar gisteren werd bekend dat een van hen een goud/geel heuptasje droeg en een ander een paarse korte broek.

Frédérique werd gisteren door het groepje jongens op het Westwijkplein mishandeld omdat ze weigerde een antwoord te geven op de vraag of ze een jongen of een meisje was. Daarop antwoordde ze met: "Dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn."

Het meisje raakte ernstig gewond bij de mishandeling: meerdere gebroken tanden, gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

In Amstelveen en het hele land werd geschokt gereageerd op de mishandeling. Amstelveense loco-burgemeester en wethouder, Herbert Raat, noemde de mishandeling 'vreselijk!' "Dat de tolerantie, de verdraagzaamheid er niet meer zou zijn. Daar willen we absoluut geen genoegen mee nemen."

Hartverwarmend

Het bizarre verhaal zorgt ook voor veel aandacht en niet alleen op social media. Radio 538 roept op zoveel mogelijk kaartjes te sturen naar Frédérique. Hartverwarmend, vindt vader Paul Brink dat. "Daar word ik een beetje verlegen van."

Vader Paul Brink vertelde eerder vandaag aan NH Nieuws wat zijn dochter is overkomen