Ruim 1.500 'vergeten' zwerfkonijntjes gered, maar niemand haalt ze op

Maar liefst 1.555 loslopende konijnen zijn afgelopen jaar in de Noord-Hollandse dierentehuizen van de Dierenbescherming opgevangen. Dat is ruim de helft van het totale aantal door hen geredde zwerfkonijnen in Nederland. En niemand die zijn eigen Witje, Pluis of Stampertje daar komt ophalen.

Ook konijntje Paris zoekt een nieuw thuis - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Tamme konijnen worden gevonden in woonwijken, industrieterreinen of in de natuur. "Recreatiegebied Geestmerambacht is zo'n plek waar we ze regelmatig oppikken", vertelt Isabel Wiesener van de Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK). In het pand van DANK in Alkmaar staan tientallen hokken en kooien voor de opvang van zwerfdieren. "En er zitten tegenwoordig opvallend veel konijnen bij", zegt Isabel, al bladerend door hun Facebook-pagina, waar ze alle gevonden dieren delen. Opvang in IJmuiden en Zandvoort "Normaal hadden we die nauwelijks en nu halen we er soms zo'n drie à vier in de week op." De konijnen blijven korte tijd in Alkmaar in de hoop dat ze opgehaald worden, en gaan daarna naar het Knaagdierencentrum in IJmuiden of het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. "Na twee weken wordt het dier ons eigendom en wordt er naar een nieuw thuis gezocht." Tekst gaat verder onder video.

Meeste zwerfkonijnen niet opgehaald - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Waarom er zoveel konijnen worden gevonden? Dat blijft gissen", stelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. De organisatie spreekt nadrukkelijk niet 'gedumpte' konijnen, maar het feit dat mensen hun huisdier niet komen ophalen, geeft te denken. Ontsnapt of gedumpt, dat is dus de grote vraag. "Er zit meestal geen briefje bij", stelt Thijssen. "Je zou toch denken dat iemand zijn konijn terug wil?" En dus stroomt de opvang vol. Vermoed wordt dat mensen zich vergissen in de zorg die deze dieren nodig hebben. Konijn meer werk dan een kat "Konijnen houden is meer werk dan een kat", licht Marleen Welbergen van het IJmuidense Knaagdierencentrum toe, waar er op dit moment meer dan vijftig zitten. "Konijnen moet je per twee houden, hebben veel ruimte nodig, dagelijks een schoon 'toilet' en de meesten houden niet van veel knuffelen en opgetild worden." En een tam konijn dumpen is z'n doodvonnis. "Ze vinden geen eten want er is geen 'magische brokjesboom'. Het geeft ze enorm veel stress, want ze kennen de gevaren niet die wilde konijnen wel is bijgebracht. En zijn ook een makkelijk doelwit voor roofdieren." "Konijnen zijn heel eenvoudig via Marktplaats te vinden, vaak gratis. En mensen denken dat ze een leuk eerste huisdier zijn voor kinderen. Maar laat je goed voorlichten voor je er aan begint. Dat scheelt teleurstellingen", adviseert de Dierenbescherming.

Konijnen in cijfers Bij de dierentehuizen van de Dierenbescherming in Nederland werden vorig jaar in totaal 2.876 zwerfkonijnen opgevangen. In Noord-Holland waren dat er 1.555. Een jaar eerder stond de teller in onze provincie op: 1.229 en landelijk op: 2.832. In Noord-Holland worden konijnen door de Dierenbescherming alleen op de locaties in IJmuiden en Zandvoort voor langere tijd opgevangen. Bron: Dierenbescherming