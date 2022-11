PWN wil konijnen terug in de duinen en start pilot: "We geven ze een zachte landing"

In de duinen van Castricum worden konijnen uitgezet om de populatie te herstellen. De huppelende knaagdieren zitten nu nog in een omheining, maar worden binnenkort losgelaten waarna ze op eigen benen moeten staan. Met deze pilot wil het Provinciaal Waterleiding bedrijf de konijnenstand weer herstellen. PWN beheert het gebied omdat daar ook drinkwater gewonnen wordt.

Vroeger waren konijnen volop aanwezig in de duinen, maar sinds een paar jaar is het konijn bijna verdwenen uit het duingebied. "In de jaren 50 hebben we te maken gehad met het myxomatose-virus", vertelt ecoloog Myrthe Fonck van PWN. "Dit virus kwam uit Australië, toen het overwaaide naar Europa heeft dit gezorgd voor hele grote sterfte onder de Europese konijnen. Ongeveer negentig procent van de konijnen is toen gestorven." Ondanks de introductie van graasrunderen in het duingebied worden de konijnen enorm gemist. De knaagdieren hebben namelijk unieke kwaliteiten voor de duinen. "Het konijn is belangrijk in de eerste zone achter de zeereep", legt boswachter Véronique van Meurs uit. "Daar is het heel voedselarm en is de vegetatie schraal, maar de konijn kan daar van leven. En die creëert dan weer een nieuw leefgebied voor andere planten en dieren." Zo maken de knaagdieren kleine zandplekjes vrij waar dan bijvoorbeeld het Duinviooltje weer een plekje vindt. Wilde 'proefkonijnen' De 'proefkonijnen' van de pilot die in de Castricumse duinen zullen worden uitgezet, zijn wilde konijnen die eerder naar een opvanglocatie zijn gebracht. Om hen te laten wennen aan het duingebied worden er twee speciale kooien neergezet. Zo krijgen de konijnen eten, drinken en zitten ze veilig achter gaas. Na een paar weken, als ze gewend zijn aan de geluiden, geuren en temperatuurverschillen, worden ze vrijgelaten en moeten ze zichzelf in het wild zien te redden. "We noemen dat een soft release", vertelt boswachter Véronique. "Dat is eigenlijk niets anders dan een zachte landing voor de dieren."

Proefkonijnen - NH Nieuws

Vergelijkbare experimenten in Frankrijk hebben uitgewezen dat zestig procent van de konijnen de proef overleeft. Volgens PWN ecoloog Myrthe Fonck is dat een heel goede score: "We hebben het over natuur, daar overleven niet alle dieren."

Quote "Nu hebben de konijnen een 'paar-pauze' maar in het voorjaar gaan ze weer los hoop ik " Véronique van meurs, boswachter PWN

Superkonijnen Om te voorkomen dat de dieren die in de beschermkooien worden opgevangen onmiddelijk na vrijlating ook door een virus gegrepen worden zijn ze streng gekeurd. Een dierenarts heeft ze nauwkeurig bekeken en de zwakke broeders en zusters afgewezen. Bovendien zijn de proefkonijnen ingeënt tegen de meest voorkomende virusvarianten. Die vaccinatie helpt ze het eerste jaar door. Het is de bedoeling dat de proefkonijnen zich in dat jaar flink voortplanten zodat de populatie die dan ontstaat tegen een stootje kan. Alle konijnen die de ballotage hebben doorstaan zijn van oorsprong wilde konijnen. "Tamme konijnen hebben geen schijn van kans", vertelt de ecoloog. "Vaak zijn ze wit of groot, dik en traag. Die moet je vooral niet in de duinen loslaten. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor vossen of andere jagers." Paarpauze Het zal overigens nog even duren voor we in de duinen bij Castricum hordes jonge konijntjes zullen aantreffen, zegt boswachter Véronique. Want zelfs konijnen paren niet het hele jaar door. In het najaar wordt er een 'paar-stop' ingelast. In het voorjaar gaan ze dan weer los, zodat we rond koningsdag de eerste jonkies kunnen spotten.