Jatte veelpleger 72.000 euro 'eerlijk verdiend geld en fooi' uit strandpaviljoens?

"Eerlijk verdiend geld van de ondernemers in de zomerperiode. En daar moeten zij het juist van hebben." Afgelopen zomer is bij zes strandpaviljoens in Bergen, Egmond en Castricum aan Zee ruim 72.000 euro gestolen. Volgens justitie door een man (36) met een strafblad van 31 pagina's, die werd opgepakt met zand in zijn auto.

De vermoedelijke inbreker is op camerabeelden vastgelegd - Maaike Polder / NH Nieuws

Aan de terminologie die de kale, gezette Johnny S. gebruikt is duidelijk te horen dat hij vaker in aanraking is geweest met politie en justitie. Maar dit keer keer helemaal onterecht, zegt hij gisteren in rechtbank van Alkmaar. "72.000 euro? Zoveel geld heb ik nog ooit gezien." Tussen 1 en 22 augustus wordt in de nachtelijke uren bij zes strandtenten in Noord-Holland ingebroken. Bij de meesten worden deuren geforceerd, dingen vernield en geld meegenomen, van een paar honderd tot een kluis met 20.000 euro. De politie weet via camerabeelden bij de strandopgang van Castricum een witte auto met Duits kenteken te traceren. Die rijdt via Akersloot naar Zandvoort richting Zuid-Holland. In de auto zit de 36-jarige Johnny S..

Het gaat om inbraken en vernielingen bij Noord, Blonde (Bergen aan Zee), Evi Beach (Egmond aan Zee), Deining, Club Zand en een poging bij Bad Zuid (Bergen aan Zee). Niemand van de gedupeerden was aanwezig bij de rechtszaak.

S. komt uit, zo zegt hij zelf, een achterstandswijk in Den Haag. Hij leeft van een Wajong-uitkering, heeft geen eigen huis, verblijft veelal bij zijn vriendin en dochter. De man (36) heeft een strafblad van 31 pagina's. Gemiddeld staan er drie veroordelingen op één bladzijde. "Ik weet dat ik een verleden heb, maar ik heb mijn dossier gelezen en dit lijkt op prijsschieten. Zo van: we gaan zoveel mogelijk hangen aan iemand met een strafblad. Toen ik werd aangehouden door drie agenten zei één ook: we gaan alles op alles zeggen om jou hieraan te linken." Johnny ontkent de inbraken in Noord-Holland. Toch denkt het Openbaar Ministerie een sterke zaak te hebben. Bij zijn arrestatie op 23 augustus vindt de politie bijvoorbeeld dekens, een slijptol, joggingkleding en zand in de auto. Ook wordt de man door agenten uit Zuid-Holland herkend op camerabeelden van diverse inbraken. Het postuur, loopje. "En je had tijdens je aanhouding een ringbaardje, net zoals de inbreker", aldus de officier van justitie. Ook is de Nokia die hij bij zich heeft bij zijn arrestatie in de periode van de roven langs de Noord-Hollandse kust geweest.

"Ik heb minnaressen door het land zitten en slaap daar dan. Eindhoven, Amsterdam, Groningen, Alkmaar" Verdachte Johnny S.

"Ik had die telefoon geleend van Kim. Uit Bergen", zegt de verdachte daarover. Zijn buitenvrouw. Een van zijn vele minnaressen. "Ze woont om de hoek van een kapperszaak. Ik heb minnaressen door het land zitten en slaap daar dan. Eindhoven, Amsterdam, Groningen, Alkmaar. Nee, het is niet netjes te noemen." Maar volgens de officier zou S. als hij echt onschuldig was die 'Kim' wel willen laten horen door de politie. En dat is niet gebeurd. Daarnaast heeft S. vanuit het huis van bewaring gebeld met een autohandelaar, ook een bekende van de politie. Daarin werd gesproken over een zwarte Audi, die wordt gelinkt aan een van de inbraken. Nóg een inbraak in Castricum Het OM neemt mee in hoogte van de eis dat de verdachte, naast een dik strafblad, ook al eens in een inrichting heeft gezeten voor stelselmatige daders. "En daar heb je niks van geleerd. Een gewetenloze, egoïstische en hondsbrutale strooptocht naar paviljoens langs de kust. Je hebt daar lekker huisgehouden." Volgens de gedupeerden heeft de inbreker dagopbrengsten, weekopbrengsten, fooien en zelfs cadeaubonnen meegenomen. "Ze werken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat." Ze eist 2,5 jaar gevangenisstraf (met aftrek van voorarrest) en wil dat de verdachte al het geld terugbetaalt. De uitspraak in de zaak van Johnny S. is over twee weken.