Wie steekt hier een auto in de fik in Egmond aan Zee?

De geparkeerde auto op de Rooseveltstraat in Egmond aan Zee gisteravond is opzettelijk in brand gestoken. Dat blijkt uit camerabeelden in handen van NH Nieuws. Terwijl de vlammen uitslaan, is duidelijk te zien dat er iemand achter de auto vandaan komt en hard wegrent.

Brandstichter rent weg bij in de fik gestoken auto

Gisteravond laat kreeg de brandweer een melding binnen van een in brand gestoken auto aan de Rooseveltstraat in Egmond aan Zee. Bij aankomst bleek de achterkant van een witte Volkswagen Polo in de hens te staan. Op de beelden is te zien dat de persoon die de auto in de fik steekt, een donkergekleurde jas en een witte broek draagt. Vlak nadat de brand uitbreekt, komt een zwarte auto aangereden, waarvan de bestuurder mogelijk iets heeft gezien. Getuigen of mensen met meer informatie wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Tekst gaat verder.

Foto: GLOCALmedia