Busje en twee auto's uitgebrand in Zaandam, politie vermoedt brandstichting

Op een parkeerplaats aan de kruising van de Thijssestraat en de Dodonaeusstraat in Zaandam zijn vanmorgen rond 5.30 uur een bestelbus en twee auto's uitgebrand. De brand begon bij de bestelbus, en sloeg over op de auto's ernaast.

De politie laat weten het vermoeden te hebben dat het om brandstichting gaat en zoekt mensen die iets hebben gezien.

Getuigen hebben de brandstichter zien wegrennen in de richting van het Darwinpark. De politie is op zoek naar een man van rond de 45 jaar oud met zwarte kleding aan. Op de onderkant van zijn mouw had hij een reflecterende rand.

Vorige week was het ook raak in de Zaanse wijk Poelenburg toen twee auto's afbrandde.