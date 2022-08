Dieven hebben het voorzien op strandtenten: deze maand al zes inbraken

Weer is een strandtent het doelwit geweest van een inbraak: inbrekers hebben vannacht een strandtent opengebroken in Castricum aan Zee en een onbekend geldbedrag meegenomen. Het is de laatste tijd vaker raak: het aantal inbraken in strandtenten in de regio staat na vannacht op zes. De politie doet al onderzoek na de reeks inbraken.