Man (37) dankzij kenteken gearresteerd voor inbraak strandtent Bergen aan Zee

Een 37-jarige man uit Den Haag is vannacht aangehouden voor de inbraak in een strandtent in Bergen aan Zee afgelopen weekend. Dit was wéér een nieuwe kraak, de zevende deze maand.

Bij de strandtent in Bergen werd ingebroken van vrijdag op zaterdagnacht. Op camerabeelden daarvan, die werden uitgelezen door de recherche, was een kenteken te zien, zo meldt de politie.

Door middel van een kentekenregistratiesysteem (met ANPR-camera's, red.) is dat kenteken opgespoord tot in Hoofddorp, waar de politie een man uit Den Haag kon arresteren. Hij zit op dit moment vast op het politiebureau.

Andere inbraken

Of de man op het moment van de aanhouding ook een buit bij zich had, wordt op dit moment onderzocht. Gisteren meldde NH Nieuws dat van zondag op maandagnacht (na de inbraak in Bergen dus) een inbraak was bij een strandtent in Castricum.

Het is nog niet duidelijk of deze verdachte uit Den Haag daar aan kan worden gelinkt. Dat geldt ook voor de andere vijf inbraken sinds het begin van augustus. Hieronder een overzicht.