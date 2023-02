Herstelde Tony van Diepen overtuigt meteen met persoonlijk record

Tony van Diepen is goed hersteld van zijn hamstringblessure. De 26-jarige atleet uit Alkmaar liep in het Franse Liévin de 800 meter in 1 minuut, 46 seconden en 36 honderdsten.

Van Diepen liep onlangs ee vervelende hamstringblessure op. Gevreesd werd zijn deelname aan de EK indoor in Istanbul van begin maart. Na een snel herstel kwam de atleet voor het eerst weer in actie in Frankrijk. Dat deed hij met een tijd die dertien honderdsten sneller was dan zijn vorige persoonlijk record.

Lieke Klaver

Op de 400 meter bij de vrouwen eindigde Lieke Klaver als tweede in de B-finale. De 24-jarige atlete uit Enkhuizen liep in 51 seconden en 42 honderdsten. Bij de mannen werd Isayah Boers tweede op de 400 meter. Dat deed de Phanos-atleet in een tijd van 46.60 seconden.

Koen Smet liep net als Van Diepen zijn eerste wedstrijd na een blessure. De 30-jarige Amsterdammer moest na twee hordes afhaken op de 60 meter horden. Menno Vloon wist niet te overtuigen bij het polsstokhoogspringen. De Zaankanter eindigde met hoogte van 5,73 meter