Hordeloopster Nadine Visser kiest voor succescoach Laurent Meuwly

Onder leiding van Meuwly hebben meerdere atleten de afgelopen jaren succes geboekt. Femke Bol is op de 400 meter toonaangevend en uitgegroeid tot de grootste atlete van Nederland. Ook Lieke Klaver uit Enkhuizen doet het uitstekend onder zijn leiding. De 24-jarige Klaver eindigde op het WK als vierde op de 400 meter.

Het afgelopen seizoen verliep teleurstellend voor Visser. Ze had meerdere keren last van blessures en kon daardoor nooit in echte topvorm aan de start verschijnen. Op de EK in München werd ze vierde en op de WK in Eugene miste Visser de finale op de 110 meter horden.

Sinds afgelopen maandag is Visser weer in voorbereiding op het komende seizoen. Daarin staat het EK indoor in Istanbul en de WK outdoor in Boedapest al op de kalender.