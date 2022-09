Hordenloopster Nadine Visser breekt na tien jaar met coach Bart Bennema

"Dit is een erg moeilijke beslissing na zo lang te hebben samengewerkt. Ik ben Bart zo dankbaar voor ieder jaar waarin ik me heb ontwikkeld van een jonge en onervaren meerkampster tot de hordeloopster die ik nu ben", schrijft Visser op Instagram.

Teleurstellend seizoen

Visser kende een teleurstellend seizoen. In februari liep ze een scheurtje op in haar hamstring en hierdoor verliep haar voorbereiding voor de grote toernooien niet goed. Op het WK in juli wist ze zich niet te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden en op het EK in augustus werd ze vierde op diezelfde discipline.