Hordenloopster Nadine Visser wéér vierde op EK, Tjin A-Lim mist finale

De atlete uit Hoogkarspel finishte in 12,75 seconden. Pia Skrzyzsowska uit Polen bleek in München de rapste in 12,53 seconden. Na afloop constateerde de Nederlands kampioene dat, net als tijdens de WK een maand geleden, de vorm ontbreekt. "Ik wacht al jarenlang tot er weer een EK komt en precies nu ben ik niet in vorm. Superfrustrerend...", aldus de 27-jarige voor de camera van de NOS.

Maayke Tjin A-Lim sneuvelde in de halve finales waarin ze als zesde over de streep kwam. Ze klokte een eindtijd van 13,21 seconden. Dat was 0,42 seconden te langzaam om door te mogen naar de finale.