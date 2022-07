Teleurstellend WK-optreden van Nadine Visser, Menno Vloon komt niet uit de verf

Nadine Visser heeft geen hoge ogen kunnen gooien op de WK atletiek. De 27-jarige hordeloopster uit Hoogkarspel werd in de halve finale uitgeschakeld. Visser liep wel haar beste tijd van het seizoen (12,66 seconden), maar dat was niet genoeg voor de finale.

"Ik was scherp en dacht dat ik goed liep. Na de race keek ik hoopvol naar het scorebord, maar ik ging niet zo hard als ik dacht. Dat zegt wel iets over mijn vorm. Die is blijkbaar toch niet zo goed", zegt Visser na afloop van haar race.

"Het is voor het eerst in jaren dat ik niet in de finale sta van een mondiaal kampioenschap, het niveau is bizar hoog", zegt Visser, die vlak voor haar race een nieuw wereldrecord gelopen zag worden. "Dat wereldrecord van Tobi Amusan (12,12 seconden) bewijst dat. Maar die andere meiden die de finale niet haalden, liepen ook allemaal persoonlijke records. Ik niet."

Geen finale

De laatste twee edities liep Visser de WK-finale. In 2017 eindigde als zevende in Londen en twee jaar later in Doha finishte Visser als zesde. Op de Olympische Spelen van Tokio werd ze vijfde.

Tekst loopt door onder de tweet.