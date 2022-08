Drama avond voor Menno Vloon op de EK Atletiek en Maaike Tjin A-Lim plaatst zich voor halve finale

In het laatste weekend van de EK Atletiek in München hebben de Noord-Hollanders wisselende resultaten geboekt. Zo haalde Menno Vloon niet de aanvangshoogte voor de finale en droop hij teleurgesteld af bij het polsstokhoogspringen. Maaike Tjin A-Lim beleefde een betere avond. De inwoonster uit Hoorn plaatste zich eenvoudig voor de halve finale bij de 100 meter hordenlopen.

Menno Vloon wilde zich na een minder WK onlangs in het Amerikaanse Eugene revancheren op dit EK in München. Dat lukte helaas niet, de polsstokhoogspringer uit Zaandam haalde weer de aanvangshoogte van 5.50 meter niet en dat betekent geen finale voor hem.

Hordenlopen

In de series bij de 100 meter hordenlopen stond Maaike Tjin A-Lim aan de start. De atlete uit Hoorn deed het prima en eindigde als tweede. En zo kwalificeert Tjin A-Lim zich voor de halve finale van morgen. Daar doet ook Nadine Visser aan mee. De Hoogkarspelse was al geplaatst voor de halve finale. De finale van het hordenlopen is ook morgen op de afsluitende dag van de EK Atletiek in München.