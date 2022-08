'Klooiende' Nadine Visser heeft ineens veel concurrentie op EK: "Niveau is erg hoog"

Nadine Visser is één van de laatste atleten die in actie komt op de EK atletiek. Voor de 27-jarige hordenloopster uit Hoogkarspel is dat een voordeel, want ze heeft zich slechts anderhalve week kunnen focussen op het toernooi in München. "Ik ben lichamelijk aan het klooien geweest", zegt Visser.

Nog geen drie weken geleden stond Visser nog op de WK atletiek in de Verenigde Staten. Daar eindigde het toernooi teleurstellend al in de halve finale. "De vorm was niet zoals gehoopt", zei ze toen teleurgesteld na afloop. Inmiddels staat de EK atletiek in München al voor de deur en heeft ze zich heel kort kunnen voorbereiden. "Gelukkig kom ik zondag pas in actie, want dat geeft mij nog wat extra tijd", zegt Visser tegen NH Sport.

Persoonlijk voordeel

Het atletiektoernooi in het Olympiastadion startte maandag, maar voor Visser start het toernooi zondag pas. Daarmee is ze één van de laatste atleten die in actie komt. "Voor is dat persoonlijk een voordeel. Na de WK ben ik lichamelijk aan het klooien geweest. Mijn hamstring blijft weer opspelen. Na het WK duurde het best wel lang dat ik weer over de hordes heen kon", zegt Visser, die daardoor slechts anderhalve week op de hordes heeft kunnen trainen.