Lieke Klaver in vorm richting WK atletiek, Nadine Visser constant op Diamond League

De Noord-Hollandse atleten Lieke Klaver, Nadine Visser en Jessica Schilder gaan met vertrouwen richting de WK atletiek. Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Stockholm eindigde Klaver als tweede op de 400 meter en was hordeloopster Visser een fractie sneller dan afgelopen weekend.

Lieke Klaver is tevreden met haar tijd - Orange Pictures

Klaver startte op de 400 meter uitstekend vanuit de buitenbocht. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen ging tot het 300-meterpunt aan de leiding en zag daarna winnares Anna Kielbasinska (50,60 seconden) voorbij komen. Klaver slaagde erin om het laatste gedeelte goed door te trekken en kwam in 50,96 seconden over de finish. Daarmee werd ze tweede en liep ze opnieuw onder de 51 seconden. In Apeldoorn pakte Klaver afgelopen weekend nog het goud op de 200 meter. Tekst loopt door onder de video.

Lieke Klaver wint 200 meter, maar loopt toch liever de 400 meter - NH Sport / Stephan Brandhorst

Nadine Visser Op de 100 meter horden ging Nadine Visser, die vanuit een ongunstige baan één startte, snel van start. Tot halverwege kon ze volgen met de wereldtop, waarna ze een gaatje moest laten. De 27-jarige hordeloopster uit Hoogkarspel kwam in 12,76 over de finish. Dat was één honderdste sneller dan de tijd waarmee ze zich tot Nederlands kampioen op de horden kroonde.

Nadine Visser na de winst van de nationale titel op de 100 meter horden - NH Nieuws

Jessica Schilder Waar Jessica Schilder bijna wekelijks een nieuw Nederlands record noteert, kwam ze in Stockholm niet verder dan 19,07 meter. De 22-jarige Volendamse kogelstootster werd vierde en zag de winst naar Chase Ealey (20,48 meter) gaan. Afgelopen weekend stootte Schilder op de NK atletiek met 19,68 meter een nieuw Nederlands record. De Diamond League-wedstrijd in Stockholm was de laatste grote wedstrijd voor de WK atletiek in Eugene. Van 15 tot en met 24 juli vindt het mondiale toernooi plaats in de Verenigde Staten.

Jessica Schilder focust nu op het WK - NH Sport / Stephan Brandhorst