Lucht geklaard tussen Van Diepen en Van Commenée: kort geding van de baan

Voormalig hoofdcoach Charles van Commenée van de Atletiekunie spant toch geen kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard verweet zijn coach in het verleden te hebben aangedrongen op het gebruik van prestatie middel Thyrax. Die bewering trekt Van Diepen, na stevige gesprekken, in.

Tony van Diepen bracht vorige maand naar buiten dat Van Commenée hem zou hebben aangezet tot het gebruik van Thyrax. Dat is een prestatiebevorderend middel dat sporters helpt sneller af te vallen. Van Commenée was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan.

Van Diepen: "Begin 2019 is gesproken over het opzoeken en stellen van grenzen in brede zin. Ik heb daarin ten onrechte het gevoel gekregen dat Charles het gebruik van Thyrax aanmoedigde." De Heerhugowaarder betreurt dat Van Commenée hierdoor onder verdenking is komen te staan.

