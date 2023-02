Stank voor dank: afvalrapers Hoorn kunnen met moeite hun opgeruimde vuil kwijt

"HVC accepteert het niet, want het is geen gescheiden afval. Overleg met de gemeente leidde in eerste instantie niet tot een oplossing. De afvalzakken - en dat zijn er soms wel dertig- werden dus bij de dichtstbijzijnde afvalbak achtergelaten", constateert politieke partij Hoorn Lokaal. Raadslid Jessica Visser hielp onlangs mee met een opruimactie.

Vrijwilligers van CleanUp Hoorn maakten dan weer een melding bij de gemeente, die het vervolgens na het weekend kwamen opruimen. Dat voelde niet goed. "Dan verzamel je afval, maak je de buurt schoner en vervolgens laat je het achter op straat."

De partij trok aan de bel bij de wethouder. Alle afvalzakken worden na een actie naar het Pelmolenpad gebracht, waarna de gemeente het daar na het weekend ophaalt, legt kartrekker Margreet Aartsen, van CleanUp Hoorn uit. Geen ideale situatie. "Het is de beste oplossing voor nu. Maar je bent afhankelijk van een vrijwilliger die al die zakken wegbrengt."

Wegbrengen met aanhanger

Begin van het jaar hadden ze een extra actiedag in de Kersenboogerd. Ook toen liepen ze er tegenaan. "Onze vrijwilliger met de aanhanger kon toen niet. Buurtbewoners belden met de gemeente dat het zo'n troep was rondom de containers. Het wordt dan wel keurig opgeruimd, maar je loopt ook het risico dat mensen er weer mee aan de haal gaan. Het ligt er dan de hele zondag en deels maandag nog."

HVC erkent zich niet in de bewering dat zij het afval geweigerd zouden hebben maar zeggen juist altijd dit soort initiatieven aan te moedigen. "We hebben nog niet kunnen achterhalen hoe dit gelopen is, maar we denken juist heel graag mee en stimuleren het opruimen van zwerfafval", laat woordvoerder Susan Baks weten. Ze willen dan ook graag met CleanUp Hoorn en de gemeente in gesprek over een oplossing.

Daar heeft Margreet Aartsen al zo haar ideeën over. "Ik weet van andere gemeenten dat er een pasje is voor ondergrondse containers, die je in de hele stad kan gebruiken. Wie weet dat dat ooit lukt."