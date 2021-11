'Blikjesvrouw' Margreet zorgt eigenhandig voor een schoner Kersenboogerd

In de Kersenboogerd wordt Margreet Aartsen (61) ook wel de 'blikjesvrouw' genoemd. Dit komt omdat de bewoonster al drie jaar lang, gewapend met een grijper van de gemeente, het zwerfafval dagelijks te lijf gaat. "Per uur vind ik gemakkelijk 120 stukken afval", vertelt de blikjesvrouw opgetogen, terwijl ze met haar grijper een blikje van de grond raapt.

De 61-jarige Margreet Aartsen heeft dankzij haar dagelijkse inzet zelfs al een bijnaam gekregen van medebewoners. "Ze noemen mij 'blikjesvrouw'". - Tom de Vos

De 61-jarige bewoonster, die sinds 1986 in de Kersenboogerd woont, begon drie jaar geleden met het rapen van afval, omdat ze er zich mateloos aan stoorde. "Je kan dan twee dingen doen", vertelt Aartsen aan WEEFF/NH-Nieuws. "Je blijven ergeren of er iets aan gaan doen." Aartsen koos voor de laatste optie en sindsdien fietst ze dagelijks door de wijk met haar grijper en zakjes om afval op te ruimen. Door de jaren heen is de blikjesvrouw al aardig wat gekke dingen tegengekomen op straat.

Quote "Het gekst vind ik als ik een zakje vind met een hondendrol erin. Soms hangen de poepzakjes zelfs in de boom" Margreet aartsen, bewoonster

"Het gekst vind ik als ik een zakje vind met een hondendrol erin", zegt de blikjesvrouw met een vies gezicht. "De mensen ruimen dan wel de hondenpoep op in een zakje om het vervolgens weer in de bosjes te gooien." De bewoonster heeft zelfs weleens poepzakjes in de boom gevonden. "Die ga ik niet oprapen!"



Tekst gaat verder onder video:

"Je kan dan twee dingen doen", vertelt Aartsen aan WEEFF/NH-Nieuws. "Je blijven ergeren of er iets aan gaan doen" - NH Nieuws

Hotspots De blikjesvrouw fietst niet alleen dagelijks door de wijk om het afval op te ruimen, ook noteert ze in een app elk gevonden stuk afval. Dit wordt opgeslagen in een database en daardoor ontstaat een overzicht van waar het afval gevonden wordt en om wat voor type afval het gaat.

Dankzij de app Litterati krijgt Margreet een helder overzicht van waar en wat voor afval ze vindt in de Kersenboogerd - Tom de Vos

"Telkens als ik dit invul, komt er een stipje op de kaart te staan", legt Aartsen uit. "Dit worden ook wel 'hotspots' genoemd. Hierdoor krijg ik aan de hand van kleuren een goed beeld van waar vaak afval op straat wordt gedumpt." Aartsen is regelmatig in contact met de gemeente Hoorn en hoopt nog steeds dat er iets met haar data gedaan gaat worden.



"Volgens mij kan je hierdoor gelijk zien waar bijvoorbeeld een extra of grotere afvalbak nodig is", aldus de blikjesvrouw. Tot nu toe kwam er nog maar weinig concreets uit de grond en dat vindt Margreet 'erg tegenvallen'. Inspireren De blikjesvrouw krijgt dagelijks complimenten van haar medebewoners. "Soms steken ze even een duim omhoog of de ander zegt: 'lekker bezig Margreet!'. Dat is natuurlijk erg leuk om te horen en motiveert mij om verder te gaan." Aartsen begint daarnaast langzamerhand ook een inspirator te worden. "Bewoners vragen hoe ik aan die grijper ben gekomen en gaan er dan zelf eentje halen bij de gemeente. Het is dan ook erg leuk om te zien dat medebewoners zelf de handen uit de mouwen gaan steken."

Per uur vindt Margreet Aartsen gemakkelijk rond de 120 stukken afval - Tom de Vos

CleanUp Hoorn Aartsen zit verbonden aan het burgerinitiatief CleanUp Hoorn. Deze community houdt zich dagelijks bezig om Hoorn zwerfafval vrij te houden. Met behulp van de genoteerde data, zoals Margreet in haar app doet, hopen ze een beter beeld te schetsen van waar de problemen in Hoorn significant zijn. In totaal ontvangen 145 Horinezen de nieuwsbrief, maar niet iedereen loopt dagelijks door de wijken om afval te rapen. "Sommigen doen alleen met grote acties mee zoals de Landelijke Opschoondag of de World CleanUp Day", verklaart Aartsen.