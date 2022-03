Gaat de wijkconciërge er komen? Verkiezingsuitslag stemt Margreet hoopvol

Dat Fractie Tonnaer in Hoorn de grooste partij is en Hoorn Lokaal de grootste stijger, stemt inwoonster Margreet Aartsen positief. Haar idee voor de komst van wijkconciërges in de Kersenboogerd, werd juist door die twee partijen in de verkiezingsprogramma's aangemoedigd.

"Ik ben sowieso heel blij dat die twee partijen – Tonnaer en Lokaal Hoorn – nu heel goed scoren en beiden voorstander zijn van een wijkconciërge. Dus dat is erg positief nieuws", zegt Aartsen."Ik heb eerder al contact gehad met Tonnaer in aanloop naar de verkiezingen, omdat ze wilde weten hoe ik er tegenaan keek."

Het was voor Aartsen geen ingewikkelde keus naar welke partij haar stem zou gaan. Een actief mede-wijkbewoonster die sinds kort politiek actief is geworden. "Ellen van der Knaap, die is altijd actief, ook met het zwerfafval. Dus mijn stem was bij haar in goeie handen en ik denk dat meer mensen uit de wijk dat hebben gedacht. Dat is mijn gevoel, althans."

Van der Knaap, op plek 5 van lijst Tonnaer, zet zich al jaren in voor zaken die in de wijk Kersenboogerd spelen, zoals het afvalbeleid of klachten over schimmelproblematiek bij huurwoningen. Daarnaast is ze actief betrokken bij het BOK (Bewoners Overleg Kersenboogerd).

Oren en ogen van de wijk

Margreet, die vrijwel dagelijks in de Kersenboogerd de straat op gaat om zwerfafval op te ruimen, hoopt dat het er dan toch van gaat komen. "Dat hoop ik natuurlijk heel erg. Ook deze week zien we weer dat er heel veel troep wordt gedumpt in de Kersenboogerd, dat lang bleef liggen. Nu pas wordt er wat mee gedaan, vanmorgen zag ik dat handhaving langs is gekomen."

Drie jaar geleden opperde ze al het idee van een wijkconciërge. "Het moet iemand zijn die tussen de inwoners en de gemeente staat. Als ogen en oren van de wijk. Die dagelijks zichtbaar is, lopend of op de fiets en daarbij ook zwerfafval opruimt en de wijk netjes houdt", zei Aartsen eerder tegen NH Nieuws.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: