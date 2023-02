Provincie zet huisvesting statushouders en spoedzoekers Zwaagdijk-West zelf voort

De provincie Noord-Holland zet het haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van statushouders en spoedzoekers aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West voort. Het schuift daarmee het eerdere oordeel van de gemeente Medemblik en woningcorporaties aan de kant. Volgens de provincie is het onderzoek nog niet afgerond en is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Het terrein ligt er verlaten bij in Zwaagdijk-West - Michiel Baas/NH Nieuws

Eind januari lieten de gemeente Medemblik en woningcorporaties nog weten dat het plan financieel niet haalbaar was. Daarmee leken de huisvestingsplannen van de baan, maar daar steekt de provincie nu een stokje voor. Het woningtekort en de taakstelling vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten, zijn volgens de provincie 'onverminderd groot'. "Daarom hebben wij besloten om het haalbaarheidsonderzoek zelf voort te zetten", geeft de provincie aan in een brief, die in handen is van NH Nieuws. Wooncrisis In een reactie laat de provincie weten het besluit van de gemeente en woningcorporaties te betreuren. "Voor het oplossen van de wooncrisis en het opvangen en huisvesten van statushouders hebben we juist nieuwe locaties en woningen nodig. Dit realiseren we graag in samenwerking met de gemeenten."

Statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West? De locatie voor statushouders en spoedzoekers die de provincie op het oog heeft, is Balkweiterhoek 76 in Zwaagdijk-West, waar voorheen een groot kassencomplex stond. Dat stond op instorten en moest eind oktober gesloopt worden. Dit zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden kregen het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd. Er wordt gesproken over 50 tot 100 units, die 10 tot 15 jaar zouden blijven staan. Het moet een snelle oplossing bieden voor de verhitte woningmarkt en opvangcrisis. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek wordt er gekeken of en hoe wegen, groen en nutsvoorzieningen als elektriciteit en riolering aangelegd kunnen worden. Ook de bereikbaarheid komt aan bod.

De provincie heeft met verbazing gereageerd, omdat het haalbaarheidsonderzoek 'nog in volle gang is'. "In een overleg op 11 januari tussen de gemeente, beide woningcorporaties en provincie werd geconstateerd dat de berekeningen die op tafel lagen inderdaad leidden tot een onrendabele business case, maar dat deze niet volledig waren. Ook door de gemeente werd aangegeven dat op basis van deze informatie er geen besluit genomen kon worden." Na het overleg werd er afgesproken om het haalbaarheidsonderzoek aan te vullen met nog een aantal scenario’s - zoals het type flexwoningen en langere exploitatietermijnen. "Het is naar onze mening te voorbarig om op basis van incomplete informatie te concluderen dat het financieel niet haalbaar is om op deze locatie flexwoningen te realiseren."