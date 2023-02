Uitverkocht benefietconcert aardbevingsslachtoffers nu al succes: "Blij dat we iets kunnen doen"

Geshockeerd door de eerste beelden van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, gingen de programmeurs van de Philharmonie dinsdag al aan de slag met het organiseren van een benefietconcert. "En vanaf dan zijn we in een rollarcoaster terecht gekomen", vertelt directeur Edwin van Balken als het podium achter hem klaar wordt gemaakt.

Meer dan twintig artiesten, de medewerkers van de Philharmonie en 1.100 bezoekers zetten zich vanavond in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Giro555. Van Balken is blij dat ze in ieder geval iets kunnen betekenen.

40.000 euro

Mustafa Yigit, voorzitter van de Selimiye Moskee in Haarlem, is er vanavond zeer waarschijnlijk ook bij in de Philharmonie. "Ik wacht eerlijk gezegd nog op een telefoontje van burgemeester Wienen of ik erbij mag zijn vanavond. Maar als het mag, dan zal ik waarschijnlijk ook wat gaan vertellen. Ik vind het een heel goed initiatief. Ze verwachten zo'n 40.000 euro op te halen, dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee."

De inzamelingsactie bij de Selimiye Moskee liep begin vorige week, in positieve zin, een beetje uit de hand. Honderden mensen, van heinde en ver, kwamen spullen doneren in Haarlem. "We zijn uiteindelijk gestopt met het inzamelen van de spullen. Er zijn vier volle vrachtwagens naar Turkije vertrokken en we krijgen berichten dat ze inmiddels op de juiste bestemming zijn gearriveerd. We zamelen op dit moment alleen geld in. Tijdens het afgelopen vrijdaggebed heb ik de moskeegangers daar ook over ingelicht en daar zijn heel veel reacties op gekomen. Het totale bedrag weet ik op dit moment even niet, maar we maken het uiteindelijk over aan de Islamitische Stichting in Den Haag."

Reeks aan benefietconcerten

Meral Polat, actrice, zangeres en theatermaker, is de organisator van het benefietconcert vanavond. Ze organiseert niet alleen het concert in de Philharmonie, maar er zal een hele reeks plaats gaan vinden, zo laat ze aan ons radioprogramma NH Lunchroom weten. De benefietavond in de Philharmonie is uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar voor de volgende benefietconcerten in Theater Meervaart, Podium Mozaïek en Paradiso in Amsterdam en in De Doelen in Rotterdam.

"Het is geen tijd om stil te gaan zitten, je voelt je machteloos en wilt heel graag wat doen", aldus Polat. Ze heeft zelf geen familie of vrienden in het getroffen gebied wonen. "Maar vrienden en collega's hebben wel familieleden verloren. Dan gaat het bijvoorbeeld om gezinnen van een neef of een tante. Hele families zijn weggevaagd. Het gaat om mensenlevens. Miljoenen mensen hebben álles verloren. Ze missen nu de 'basic needs' zoals water, eten, tenten en sanitaire voorzieningen."

De benefietavond in de Philharmonie is uitverkocht. NH Nieuws zendt het concert, dat om 20.00 uur begint, live uit op tv.