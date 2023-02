Oproep zorgt voor massale doneeractie voor Turkije: "Er stond file tot Schalkwijk"

"Ik dacht, ik plaats een oproep op Facebook", zo legt voorzitter Mustafa Yigit van de Selimiye-moskee in het Burgemeester Reinaldapark het tafereel uit. Aan de oproep om spullen in te zamelen voor mensen in het door de aardbeving getroffen gebied, is massaal gehoor gegeven. Gisteravond ontstond er een file op weg naar de moskee in het Reinaldapark. "Ik kom uit Utrecht en wil graag helpen", vertelt een meneer aan de poort.