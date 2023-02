Oproep Selimiye Moskee: 'Breng geen spullen meer, maar doneer'

Honderden vuilniszakken vol met hulpgoederen liggen inmiddels opgestapeld bij de Haarlemse Selimiye moskee. In een bijgebouw zijn tientallen vrijwilligers bezig de spullen uit te sorteren. Vanaf het moment dat de moskee een oproep op Facebook plaatste, is het een komen en gaan van mensen die spullen komen brengen. Hartverwarmend, zo vindt de voorzitter Mustafa Yigit. Toch roept hij op tot het stoppen met spullen te leveren, maar liever geld te doneren.

"We hebben voor nu voldoende spullen", aldus de voorzitter. "Waar we nu behoefte aan hebben, zijn financiële middelen. Spullen kunnen we daar ook kopen. Zo kunnen we sneller handelen." Een belangrijke reden waarom geld nu beter werkt dan spullen, is omdat het transport naar het rampgebied moeizaam gaat. "De douane doet heel erg moeilijk", zo vertelt Yigit. "Je passeert onderweg zes, zeven landen. Dus als de Nederlandse overheid ons daarbij kan helpen, heel graag."

"Mensen slapen in auto's met min zes graden" Mustafa Yigit, voorzitter Selimiye moskee

De voorzitter houdt ondertussen nauw contact met mensen in het rampgebied. "Mijn schoonouders wonen daar, die hebben het zelf ook moeilijk", aldus Yigit. "Ik heb ze vanmorgen nog gebeld. Die moeten buiten slapen in de auto met min zes graden. Als je in een hoge flat woont, durf je niet meer naar binnen. Mensen hebben het heel erg moeilijk."