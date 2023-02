Blommestijn keert na maanden weer terug in Telstar-selectie

Koen Blommestijn kan morgen voor het eerst sinds eind september weer minuten maken voor Telstar. De huurling van FC Volendam raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-2). Toevalligerwijs is dat morgen ook de tegenstander voor de Velsenaren.

"We hebben een grote groep tot onze beschikking", liet trainer Mike Snoei weten. "Er keren zelfs wat mensen terug. Koen Blommestijn zit voor het eerst weer bij de selectie. Daar heeft hij keihard aan gewerkt." Alleen Yaël Liesdek zal dit seizoen niet meer in actie komen. "Alles wat eerder is, is mooi meegenomen. De dokter gaf aan dat ik daar geen rekening mee moet houden."

