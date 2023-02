Haarlemse stadsbeiaardier speelt vanmiddag bekendste hits van overleden Burt Bacharach

What's new pussycat, Close to you en nog vele andere bekende liedjes van de woensdag overleden Amerikaanse componist Burt Bacharach zijn straks vanaf 12.30 uur te horen vanaf het carillon van de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem. Stadsbeiaardier Rien Donkersloot heeft een lange setlist opgesteld en speelt een half uur lang de bekendste liedjes van Bacharach, maar misschien speelt hij nog wel langer door.

We spreken Donkersloot vanmorgen, als hij met de auto onderweg is naar Haarlem. "Ik heb gisteren nog snel even geoefend. Ik kwam er toen ook achter dat ik sommige liedjes al eerder heb gespeeld op het carillon, maar wist niet dat ze van Bacharach waren." De beiaardier heeft zin om straks te spelen. "De liedjes klinken echt heel mooi op de klokken. Dat biedt zeker perspectief."

'Bijna profetisch: Bacharach stond al op de trommel'

Toeval of niet, een week voor het overlijden van de componist had Donkersloot al het liedje What the world needs now, is love van Bacharach op de automatische speeltrommel geplaatst. "Het lijkt bijna wel profetisch", aldus de Haarlemse stadsbeiaardier. De trommel speelt straks dus om het uur, telkens om kwart voor, automatisch een stukje uit de bekende single van Bacharach.

Donkersloot is het wel gewend om af en toe een popliedje te spelen op het Haarlemse carillon. Ruim een jaar geleden speelde hij nog als verrassing Pittsburgh in the Rain van de Heemsteedse muzikant en zanger Leon de Graaff. Ook die melodie plaatste hij later op de automatische trommel.

Kijk hieronder hoe Rien Donkersloot Heemstedenaar Leon de Graaff verraste door 'Pittsburgh in the Rain' vanaf het carillon te spelen: