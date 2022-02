Met Jan en Rien de Bavo-toren in: zij bepalen de muziek die klinkt in de stad

Het is monnikenwerk, maar ze doen het met groot plezier. De Haarlemse stadsbeiaardier Rien Donkersloot en monteur Jan Plas passen om de drie maanden de zeventiende eeuwse speeltrommel aan in de toren van de Bavo. Die oude trommel bepaalt welke muziek het carillon speelt en wat het winkelend publiek dus de komende maanden zal horen rond de Grote Markt. Deze keer zal dat onder andere 'Pittsburgh in the Rain' zijn en daarmee komt Rien zijn belofte na.

'Pittsburgh in the Rain' was een hitje in 1971 en is geschreven door muzikant Leon de Graaff uit Heemstede. Zijn vrienden probeerden het in december in de Top 2000 te krijgen, maar helaas mislukte dat.

Er kwam toch een mooie alternatieve verrassing, want stadsbeiaardier Rien Donkersloot ging hoog in de toren van de Sint Bavokerk achter zijn klavier zitten en liet 'Pittsburgh in the Rain' over de hele stad klinken. Tot grote ontroering van Leon en zijn vrienden, die beneden op de Grote Markt stonden te luisteren.

Single op de speeltrommel

Maar daar bleef het niet bij. Rien beloofde de single op de zeventiende eeuwse automatische speeltrommel te zetten, zodat de stad er drie maanden lang van kan genieten. En nu is het zover. Rien klimt samen met monteur Jan de toren in om de oude speeltrommel van het carillon te 'versteken' met honderden boutjes. "Je moet overigens wel oppassen dat je niet te vaak hele bekende melodieën op de trommel zet. Op ieder uur 'Alle eendjes zwemmen in het water' of de tune van 'Goede Tijden Slechte, Tijden', daar wordt een buurt wel gek van", aldus Rien.

Wil je zien hoe Jan en Rien 'Pittsburgh in the Rain' op de trommel zetten, kijk dan naar de reportage hierboven!