'Pittsburgh in the Rain': niet in de Top 2000, maar wél op het carillon van de Bavo!

Ondanks vele stemmen is het helaas niet gelukt om de single 'Pittsburgh in the Rain' van Heemstedenaar Leon de Graaff in de Top 2000 te krijgen, 50 jaar na de release. Maar wat Queen nooit gelukt is, lukt De Graaff wel. Donderdagochtend om 11.00 uur is zijn nummer namelijk overal in het centrum van Haarlem te horen, vanuit de toren van de Grote of Sint Bavokerk!

Stadsbeiaardier Rien Donkersloot zal 'Pittsburgh in the Rain' op het carillon gaan spelen. Zo komt er toch nog een mooi eerbetoon aan de 'one-day-fly' van De Graaff uit 1971, in de week van de Top 2000.

Het initiatief om 'Pittsburgh in the Rain' in de Top 2000 te krijgen, komt van Haarlemmer Alain Timmers. Hij speelt samen met Leon de Graaff bij voetbalclub Koninklijke HFC. Alain vond het tijdens zijn tienerjaren altijd een mooi liedje, maar hij dacht altijd dat het door een Amerikaanse zanger werd gezongen. Per toeval ontdekte hij onlangs dat die zanger gewoon de spits van zijn voetbalteam is!

Kijk hieronder naar de reportage die we eerder maakten met Leon en Alain over 'Pittsburgh in the Rain'