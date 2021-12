Maakt Heemstedenaar Leon de Graaff straks na 20 jaar een comeback in de Top 2000?

Het is vandaag de laatste dag dat je kan stemmen voor de Top 2000. En als het aan Haarlemmer Alain Timmers ligt, stemt iedereen massaal op de single 'P ittsburgh in the rain' van Leon de Graaff. Timmers is al sinds 1971 fan van het liedje en bizar genoeg kwam hij er pas onlangs achter dat de zanger achter deze hit gewoon in zijn eigen voetbalteam speelt!

Al zeven jaar lang, twee keer per week trappen ze een balletje op een veld van voetbalclub Koninklijke HFC in Haarlem. "We noemen het ook wel het 'ouwe lullenteam'", zegt Timmers. Hij staat in de verdediging, Heemstedenaar Leon de Graaff in de voorhoede. Sinds Timmers weet dat De Graaff vroeger een hit heeft gescoord, voelt het samenspelen toch anders. "Zodra ik de bal krijg, speel ik 'm nu meteen door naar Leon", zegt hij lachend.

De Haarlemmer is zelf ook muzikant en raakt altijd ontroerd als hij het nummer hoort. "Ik ben niet echt een man van de teksten, maar meer van de melodieën. Ik kan helemaal in vervoering raken van wisselende tempo's en onverwachte wendingen. 'Pittsburgh in the rain' heeft het allemaal. En het is oprecht heel erg mooi gezongen." Door een Amerikaanse zanger, dacht Timmers altijd. Totdat hij op een dag bij een teamlid op bezoek gaat.

Timmers luistert sinds zijn tienerjaren al naar het liedje 'Pittsburgh in the rain'. "Mijn gedachten gaan dan altijd terug naar de Maria Mavo aan de Koningstraat, klas 1A bij juffrouw Kortekaas met wie ik altijd in de clinch lag. Het is het nummer van mijn middelbare schoolperiode."

"Weet jij dat we een hele goede muzikant in ons team hebben?", zegt dat teamlid ineens tegen Timmers. Zijn oren beginnen te klapperen. "Hij zet 'Pittsburgh in the rain' op en zegt: 'Dit is Leon'. Ik was helemaal sprakeloos."

In het clubhuis van Koninklijke HFC heeft Leon de Graaff ondertussen zijn synthesizer klaargezet. Kopje koffie, de vingers even los spelen en dan laat hij de klanken horen van de single waar hij in 1971 in één klap succes mee kreeg. "Ik speelde altijd al gitaar, werkte in een platenwinkel in Schalkwijk en speelde met mijn coverband vooral op feesten en partijen. En toen gaf mijn vrouw, zonder dat ik het wist, mij op voor een talentenjacht in Warmond." De Graaff mocht door naar de finale en kreeg van jurylid Boudewijn de Groot de tip dat hij meer kansen had als hij een eigen nummer zou schrijven.

Ontstaan Pittsburgh in de rain

Samen met jeugdvriend Alan Parfitt, die ook voor The Cats schreef, schrijft Leon 'Pittsburgh in the rain'. "Ik had wel een gitaarriffje en zong wat Engelse klanken, maar dat hield niet veel in. Alan was Engelstalig opgevoed en wist de juiste klanken bij de muziek te vinden. En zo is het ontstaan."

Kortom, de songtekst van de singel draait meer om de klanken dan om de inhoud. In het kort: een meisje uit Albuquerque vertrekt per trein naar industriestad Pittsburgh, ontmoet daar een jongen en hij vraagt haar om met hem te trouwen. Dat wil ze wel, maar dan wel in Albuquerque. That's it. "Nee, we zijn daar niet echt de diepte mee in gegaan", lacht Leon. "We waren ook allebei nooit in Pittsburgh geweest."

