Kerkklokken luiden vanmiddag massaal voor Turkije en Syrië: "Solidair met moslims"

"We hadden het idee van deze actie uitgezet bij alle katholieke kerken in Nederland, toen belde KRO-NCRV met de vraag: 'wat gaat Amsterdam organiseren?'", vertelt de pastoor van de Amsterdamse kerk. "Uit een rondje langs collega's bleek dat iedereen het een sympathiek idee vindt. Het was een beetje een kwestie van twee zielen, één gedachte.

Voor Eric Fennis, deken van Amsterdam en pastoor van de Amsterdamse Nicolaasbasiliek, was het, nadat het nieuws van de aardbeving hem bereikte, al gauw duidelijk: hij wilde op korte termijn een moment van herdenking organiseren. Dit om stil te staan bij de Turkse en Syrische slachtoffers van de ramp. Niet in de laatste plaats om de warme contacten met de Syrische orthodoxe katholieken in de stad, maar óók om de verbondenheid met moslims te tonen.

Het plan is om voor de slachtoffers te bidden en om alle klokken om precies 13.00 uur te luiden, hiermee willen de kerken hun verbondenheid met slachtoffers en nabestaanden tonen. Dat tijdstip is niet willekeurig gekozen. "We sluiten aan bij het middaggebed van de moskeeën. Voor ons is de zondag een religieuze dag, voor moslims is dat de vrijdagmiddag. Op deze manier zijn we solidair met hen", vertelt Fennis.

"We respecteren elkaar tradities en geloven in één god. Alleen zijn onze tradities anders", legt de pastoor uit. "Dat staat niet in de weg bij een ramp als deze. We bidden in onze eigen tradities voor de slachtoffers. Waar moslimzusters en -broeders worden opgeroepen door de imam, kennen wij het klokkengeluid op zondagochtend. Dat is op momenten als deze een mooi symbool."

Samen verbonden

De Nicolaasbasiliek, die pal voor het Amsterdamse Centraal Station ligt, merkt dat er bij bijzondere en heftige momenten meer mensen een bezoekje aan het heiligdom brengen. "Onze kerk ligt heel centraal, ook toen de oorlog in Oekraïne uitbrak of na de aanslag op Peter R. de Vries wandelden er meer mensen naar binnen."

Omdat Amsterdam nogal wat Syrische parochianen kent en Fennis hun band als 'nauw' omschrijft, luidt een aantal van hen samen met de pastoor de klok, wat zo'n tien minuten zal duren. "Maar iedereen is van harte welkom", vertelt hij. "Hiermee wijzen we mensen erop dat we ons verbonden voelen met moslims."