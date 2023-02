Zaanse Turken zetten zich massaal in voor aardbevingsslachtoffers

Zaanse Turken zijn met allerlei acties bezig om de slachtoffers in het rampgebied te steunen. In Zaanstad wonen veel mensen van Turkse afkomst. Zo worden er Turkse pizza's gebakken en massaal spullen ingezameld. "Ik was heel asociaal en heb alle powerbanks meegenomen", zegt Kübra Kara.

Kübra Kara is fondsen aan het werven en koopt daar zaklampen, maandverband en andere noodzakelijke spullen mee. Ook powerbanks zijn erg in trek. "We hebben ze allemaal zelf opgeladen", zegt Kübra, die alle schappen met powerbanks heeft leeg gehaald.

Kübra heeft familie die in de buurt woont en de schokken gevoeld hebben, voor de zekerheid zijn ze naar Istanbul vertrokken. "Mijn familie woont in Ankara daar voelde ze aardbeving ook. Heel Turkije heeft die aardbeving gevoeld." Kübra is ook geboren in Ankara en vanaf haar tweede maand een Zaanse.



Dit weekend gaat ze weer spullen kopen want de Tikkies komen nog steeds binnen. "We zoeken naar buitenkleding, en spullen die duur zijn maar wel hard nodig."

Hulpgoederen in vliegtuig

Er wordt volgens Kübra zoveel ingezameld dat er in de bouwmarkten geen verhuisdoos meer te krijgen is. Op Schiphol worden er massaal al hulpgoederen in geladen die verzameld zijn in Zaandam.

Tekst gaat verder onder video.