Turkse pizza's bakken voor rampgebied in Turkije: "Ik koop extra om slachtoffers te helpen"

Het gevoel 'iets' te moeten voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije overheerst bij veel Zaanse Turken. Een groep buren besloot om Turkse pizza's te bakken en de opbrengst te gebruiken voor het rampgebied. "We zouden vandaag om twee uur klaar zijn, maar omdat zoveel mensen pizza's bestellen gaan we gewoon door", vertelt Zehra Yagci, die de hele dag pizza's staat te verkopen vanuit de Ayasofya moskee.

De meeste dames die vandaag pizza's aan het bakken zijn kennen wel een verhaal van een familielid dat getroffen is door de aardbeving "We proberen er eigenlijk niet veel over te praten, want veel mensen zitten er psychisch heel erg mee en lopen steeds rond in tranen", vertelt Zehra. Dat verdriet proberen de vrouwen om te zetten in daden. "We waren er heel erg mee bezig maar we dachten: we moeten er wat mee doen en: wat kunnen we dan doen?". Het antwoord bleek: pizza's maken.

Bezoekers komen af en aan en nemen tassen vol pizza's mee. Er worden wel vaker pizza's gebakken bij de Ayasofya moskee in Zaandam. Voor bezoekers worden er dan op een dag dertig tot veertig pizza's gemaakt en verkocht, nu loopt dat aantal in de honderden. "Het is heel fijn om te zien dat allerlei mensen wat willen doen", zegt Zehra. De pizza's zijn niet alleen voor leden van de moskee, want iedereen kan ze bestellen.