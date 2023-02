Hulp bieden aan de slachtoffers in Turkije of Syrië? Expert geeft drie tips 

Na de hevige aardbeving in Turkije en Syrië is er een golf aan hulpacties op gang gekomen, ook in Noord-Holland. Op meerdere plekken in de provincie worden goederen ingezameld voor de slachtoffers van de ramp. Max Veenstra van Humanitarian Recources International Foundation (HRIF) in Weesp werkt al meer dan 26 jaar als hulpverlener over de grens. Hij geeft drie tips aan mensen die hulp willen bieden.

1. Check wat er nodig is

De eerste tip lijkt eenvoudig, maar wordt snel vergeten. Veenstra adviseert om eerst te inventariseren wat de behoeftes zijn van de slachtoffers, zodat er gericht kan worden ingezameld. Ook HRIF werkt op deze manier. "We kijken eerst wat er nodig is en daar handelen we dan op." Heel veel goederen zijn nog gewoon te koop. Wel is Veenstra blij met alle spontane hulpinitiatieven die op touw worden gezet. "Het komt uit het hart van de mensen", vindt Veenstra. "Wat dat betreft ben ik superblij dat ze willen helpen."

2. Controleer wat er over de grenzen mag worden vervoerd

Volgeladen bussen en vrachtwagens die richting Turkije rijden, moeten een aantal grenzen passeren. Wat de regels daar precies zijn over hulpgoederen die vanuit het westen naar Turkije worden vervoerd is nog onduidelijk. Het risico bestaat dat al die ingezamelde hulpgoederen, hoe goed bedoeld ook, niet op de juiste plek terecht komen. "Vaak is het zo dat het transport, de inklaring en de distributie ter plekke problemen gaat opleveren", zegt Veenstra. "Dan kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld niet door de douane heen komt."

3. Werk samen met andere hulporganisaties

Tot slot adviseert Veenstra om samen te werken met een andere hulporganisatie die in de regio zit. "Zoek een lokale hulporganisatie die bij je past. Bij voorkeur een geregistreerde organisatie. Met die mensen kun je vanaf de eerste dag communiceren en afstemmen wat er nodig is. Dan kun je aangeven met hen wat er onderweg is, zodat er goed gepland kan worden."