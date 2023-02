Zaans-Turkse hitzanger Kemal Samat zit in Turkije: "M'n vrienden zijn familie kwijt"

De Turkse zanger Kemal Samat uit Zaandam is in Turkije. Hij zou daar een videoclip opnemen, maar dat is uiteraard geschrapt. "Het is hier verschrikkelijk", vertelt een aangeslagen Kemal, "vrienden van mij zijn familieleden kwijt."

Kemal is een zanger uit Zaandam die in Turkije een grote ster is. De Zaandammer haalde de finale van de Turkse Voice en scoorde een grote hit met het Turkse nummer 'Çingenem'.

"Ik weet ook niet wat ik er verder over moet zeggen", vertelt Kemal. "Het heeft ons ook overvallen. We doen ons best om te helpen waar we kunnen. Het is afwachten..."

'Veel verdriet'

Kemal is zelf in Istanbul voor opnames van een nieuwe videoclip. Hij heeft de aardbeving niet gevoeld. "Medewerkers van de videoclip en mijn assistente zijn naar het getroffen gebied vertrokken op zoek naar familieleden. Er is enorm veel verdriet."

Volgens Kemal zijn de wegen naar het getroffen gebied voor een deel onbegaanbaar. "Het is heel lastig om die gebieden te bereiken. Waar mijn vrienden nu zijn is nog steeds geen hulp omdat het lastig is om daar te komen."

Storm

Het weer werkt ook niet mee. "In het getroffen gebied is het ijskoud en het stormt", vertelt Kemal. "Zelfs in Istanbul is er sneeuw gevallen." Kemal heeft zelf geen familieleden in het gebied, wel veel vrienden die familieleden daar hebben.

De zanger is zelf ook van plan om te helpen. "We gaan kijken of we daar naartoe kunnen om te helpen." Hij vindt het fijn om te horen dat er vanuit Nederland allerlei hulpacties zijn gestart. "Ik werd er beetje emotioneel van toen ik dat zag."