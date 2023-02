Beeld & Geluid vandaag eindelijk weer open: museum compleet op de schop gegaan

Na een sluiting van ruim twee jaar is het vandaag eindelijk zover. Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum gaat vandaag weer open. NH Nieuws nam alvast een kijkje achter de schermen en belicht enkele parels uit de collectie. Vandaag: van een stokoude Nokia tot de hypermoderne mediareactor.

"De mediareactor is eigenlijk één grote mediastroom", vertelt manager Karen Drost. Achter haar beelden bewegen over langgerekte schermen. "Niet alleen de stroom beelden die ons gebouw in- en uitgaat, denk aan het archief, maar ook de stroom van berichten die we dagelijks langs ons zien vliegen, alle media waarmee we omringd zijn."

Maar in het museum is ook plek voor de historie, denk bijvoorbeeld aan de Nokia 3210, de mobiele telefoon die in 1999 op de markt kwam. "Die heb ik zelf ook nog gehad", vertelt Drost. En ook de tijd daarvóór komt aan bod in het museum. "Ooit konden we buzzen, bellen, pingen of elkaar oppiepen. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen", aldus Drost.