Beeld & Geluid bíjna klaar voor opening aanstaande zaterdag

Op 11 februari is het dan eindelijk zover! Ruim twee jaar was het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum gesloten voor publiek, maar aanstaande zaterdag gaan de deuren weer open. Manager Karen Drost: "Het is een compleet nieuw museum, ik ben héél benieuwd wat de bezoekers ervan zullen vinden."

Niets is meer hetzelfde in het museum. "We hebben alles afgebroken en leeggehaald, alle schermen en alle muurtjes. En daarna alles weer opnieuw opgebouwd", vertelt manager Karen Drost. Die hele operatie duurde bijna 2,5 jaar. "We zouden voor anderhalf jaar dichtgaan, maar door corona en leveringsproblemen is dat een jaar langer geworden."

En dat maakte dat het wel erg lang stil bleef in het museum, zo zonder publiek. "We doen het uiteindelijk voor de bezoekers, dus we vonden het wel een beetje saai de afgelopen jaren", zegt Drost. "We missen de gezelligheid en de reuring, dus we kunnen niet wachten tot het 11 februari is."

Een compleet nieuw museum dus. "Dat was hoog tijd, want het oude museum stamde uit 2006", vertelt Drost. Daarna werd YouTube groot en kwam de smartphone in ons leven. "Daar wilden we in ons mediamuseum ook aandacht aan besteden. De focus van het nieuwe museum is de rol die media in je leven spelen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over sociale media en gamen."

Gezichtsherkenning

Het nieuwe museum is een interactieve beleving. "Bij binnenkomst kan je je leeftijd, woonplaats en voorkeuren invoeren, zodat het aanbod op jou wordt aangepast", zegt Drost. Zit je dan niet in je eigen mediabubbel? "Dat kan, maar we laten je ook juist zien wat je mist. Of je kan vergelijken of je iets anders te zien krijgt dan je jongere of oudere gezinsgenoten", aldus Drost.

Bezoekers kiezen ervoor of ze gezichtsherkenning willen gebruiken tijdens het museumbezoek. "Dan word je bij iedere zone herkend en welkom geheten en krijg je gepersonaliseerde content", legt Drost uit. Mensen die dat liever niet willen, kunnen die functie uitzetten. "En dan is het bezoek nog steeds leuk en interessant."

In het nieuwe museum komen vijf thema's aan bod: delen, spelen, informeren, vertellen en verkopen. Ze is heel trots op het eindresultaat. "Jazeker, we hebben zo hard gewerkt met z'n allen en nu wordt het opeens echt. Ik ben erg benieuwd wat de bezoekers ervan gaan vinden, heel spannend!"

Vanaf zaterdag 11 februari is het museum weer open voor bezoekers. De collectie is ook geschikt voor kinderen vanaf een jaar of acht. Het archief van Beeld & Geluid is al die tijd gewoon toegankelijk geweest.