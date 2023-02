Hilversum nl Nep of echt: herken jij 'fake news'?

Na een verbouwing van ruim twee jaar is het dan bijna zover. Over precies één week opent het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum weer de deuren. In de aanloop daar naartoe belicht NH Nieuws enkele parels uit de collectie. Vandaag deel 3: de nepnieuwsmachine.

"Oelala, Alexia is zoenend gespot op Instagram. Dat is vast nepnieuws", denkt Karen Drost. Ze werkt als manager bij Beeld & Geluid in Hilversum en probeert de nepnieuwsmachine uit. In het eerste scherm staan zeven nieuwsberichten. "Ik moet aanklikken welke echt zijn. Kijk hier: 's werelds duurste nieuwe auto is van Cristiano Ronaldo, ik gok dat dat klopt."

Karen Drost draait aan het filter van de nepnieuwsmachine - Rachel Morssink

"Wat je hier doet is nepnieuws proberen te herkennen. Je leert nieuws van nonsens te onderscheiden", vertelt Drost. Ze draait de filterknop om en de gekozen berichten schieten door naar het volgende scherm. "Kijken of het klopt, of ik de juiste keuze heb gemaakt." Gekke titel Vijf nieuwtjes schieten door en daar moet Drost weer een selectie uit maken. "Het gaat erom dat je kritisch kijkt naar een nieuwsbericht: wat is de bron, klopt de foto, is de titel niet een beetje gek", vertelt Drost. "Op die manier let je wellicht beter op als je de volgende keer een nieuwsbericht op je facebook-tijdlijn ziet." Ze klikt nogmaals een aantal berichten aan en stapt naar het laatste scherm. "Aaah, ik ben erin getrapt", zegt Drost. "Het is nog niet zo makkelijk om nepnieuws te herkennen. Ook ik kan nog wat leren in dit museum", lacht ze.